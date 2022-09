Detalji akcije na Srednjacima: Uhićen dvojac iz BiH, jedan od njih suradnik je narkobosa?

Kako se neslužbeno doznaje, na zagrebačkim Srenjacima u utorak su uhićeni Edin B., i Adnan Ž. u akciji policije.

Edin B. je, prema pisanju medija u BiH jedan od najbližih suradnika narkobosa Dine Muzaferovića Cezara kojeg se dovodi s ubojstvom svjedoka iz slučaja Escobar.

Prvi čovjek Ravnateljstva policije Nikola Milina sinoć je za medije rekao kratko da se radi o realizaciji uhićenja više osoba, među kojima ima stranih državljana.

Dvojac je bio u bijegu od srpnja prošle godine kada je BiH tužiteljstvo "presrelo" akciju tužitelja Unsko-sanskog kantona i tako, navode dalje BiH mediji, spasilo organizatore grupe da u šumama na granici s Hrvatskom uzgaja marihuanu.

- Stalno radimo na prevenciji što se tiče djelovanja kriminalnih skupina i u posljednjih nekoliko godina smo procesuirali 150 zločinačkih udruženja povezanih s raznim vrstama kriminaliteta. Vrlo smo prepoznatljivi i u međunarodnim okvirima. To radimo u suradnji s policijama u susjedstvu, zemljama EU-a. To je nešto što smo pripremali, nije se to dogodilo ništa iznenađujuće - kazao je za RTL Milina.

