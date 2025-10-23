Obavijesti

BiH: Nakon uhićenja Tomislava Zubaka traga se i za njegovim bratom Matiasom?

Portal Raport.ba tvrdi kako je na meti istrage Posebnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije (POSKOK) pri Tužiteljstvu FBiH i Matias Zubak, no on nije uhićen jer je izvan BiH

Tužiteljstvo Federacije BiH, koje vodi istragu o privatizaciji tvrtke "Vitezit" iz Viteza, traga i za Matiasom Zubakom, direktorom zagrebačkog WDG, koji je i kupio nekadašnjeg giganta vojne industrije u BiH, tvrde u četvrtak lokalni mediji. U policijskoj raciji provedenoj u srijedu već su uhićeni Tomislav Zubak, čelni čovjek tvrtke WDG Vitez te Josip Rajić, Nikola Ćato, kao i stečajna upraviteljica "Vitezita" Behrija Huseinbegović.

Portal Raport.ba tvrdi kako je na meti istrage Posebnog odjela za borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije (POSKOK) pri Tužiteljstvu FBiH i Matias Zubak, no on nije uhićen jer je izvan BiH.

Tomislav i Matias sinovi su Zvonka Zubaka, hrvatskog trgovca oružjem i vojnom opremom.

Tvrtka "WDG Produkt" iz Zagreba, čiji je direktor Matias Zubak, kupila je 2022. godine viteški "Vitezit", tvornicu u kojoj se proizvodio barut, za iznos od oko 5,5 milijuna eura.

Sporno je navodno to što je "Vitezit" strateška tvrtka koja je u vlasništvu Federacije BiH pa njena prodaja nije bila moguća bez suglasnosti vlade tog entiteta, a ta suglasnost nikada nije dana. 

Pet osoba koje su pod istragom i uhićene su pod sumnjom da su "iskoristili rupe u zakonu" te kupili nekretnine koje su izdvojene iz "Vitezita".

Prvoosumnjičena u ovom slučaju je stečajna upraviteljica Huseinbegović, a tužiteljstvo je tereti za zloporabu službenog položaja ili ovlasti, kao i Rajića te braću Zubak, koji su dodatno pod sumnjom za kazneno djelo nedopuštenog držanja oružja ili eksplozivnih tvari.

