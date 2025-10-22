Obavijesti

AKCIJA BARUT

U akciji Barut u BiH uhitili su Tomislava Zubaka, pretresi traju

Istragom je obuhvaćeno više osoba povezanih s postupkom prodaje imovine poduzeća "PS Vitezit d.o.o. Vitez" u stečaju, namijenjene proizvodnji naoružanja i vojne opreme

Policijski službenici Federalne uprave policije (FUP) i istražitelji Posebnog odjela za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (POSKOK) od ranih jutarnjih sati provode veliku operativnu akciju pod nazivom "Barut" na području Srednjobosanskog kantona. Akcija je usmjerena na dokumentiranje kaznenih djela povezanih sa sumnjivom prodajom imovine nekadašnjeg vojnog giganta "Vitezit" iz Viteza.

Kako je potvrđeno za Klix.ba i Avaz, uhićen je Tomislav Zubak, sin Zvonka Zubaka, a ujedno i odgovorna osoba tvrtke "WGD d.o.o." Vitez. Prema neslužbenim informacijama, očekuje se uhićenje još nekoliko osoba, među kojima je i Behrija Huseinbegović, stečajna upraviteljica "Vitezita". Na terenu se nalazi veći broj policijskih vozila i službenika FUP-a, posebno ispred upravne zgrade "Vitezita", dok su pretresi provedeni i na više lokacija u Vitezu i okolnim mjestima.

Akcija "Barut" provodi se s ciljem dokumentiranja kaznenih djela zlouporabe položaja ili ovlasti te nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Istragom je obuhvaćeno više osoba povezanih s postupkom prodaje imovine poduzeća "PS Vitezit d.o.o. Vitez" u stečaju, namijenjene proizvodnji naoružanja i vojne opreme. Sumnja se na više nezakonitosti koje su nastale nakon što je kupac, zagrebačka tvrtka "WDG Produkt", čiji su vlasnici Zvonko i njegov sin Matias Zubak, preuzeo posjed nad tvornicom.

Podsjetimo, Zvonko Zubak je prije šest godina kupio dio imovine "Vitezita" u stečajnom postupku, što je izazvalo niz sudskih sporova i pritužbi. Krajem kolovoza ove godine, Općinski sud u Travniku odbio je tužbu Pravobraniteljstva BiH kojom se pokušala osporiti prodaja imovine "Vitezita" Zubakovoj kompaniji, u vrijednosti od 10,8 milijuna maraka.

Unatoč prodaji, brojni vjerovnici i bivši radnici "Vitezita" već više od deset godina potražuju svoja dugovanja, dok se značajne količine raketnog baruta i kemijskih spojeva nalaze u neadekvatnim skladištima.

Nekadašnji gigant namjenske industrije BiH, koji je u prošlosti bio ključan za proizvodnju vojne opreme, sada je predmet opsežne istrage novog Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala FBiH.

