Obavijesti

News

UOČI VELIKE GOSPE

BiH političar pozvao muslimane na klanjanje u Široki Brijeg. Policija zabranila okupljanje...

Piše HINA,
BiH političar pozvao muslimane na klanjanje u Široki Brijeg. Policija zabranila okupljanje...
U Sarajevu je održan skup protiv parade ponosa pod nazivom "Normala" | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Musa je putem društvenih mreža pozvao svoje sljedbenike da upriliče klanjanje, islamski vjerski obred u središtu Širokog Brijega

Policija u Širokom Brijegu zabranila je muslimanski vjerski skup kojega je dan uoči Velike Gospe u tome gradu najavio teolog Sanin Musa i čelnik političke stranke Bosanska narodna stranka zbog toga što je navodno prethodno zabranjeno klanjanje u središtu toga grada jednoj muslimanki. 

"Svaki pokušaj izazivanja napetosti, te svako postupanje protivno zakonskim propisima bit će sankcionirano. Policijska uprava Široki Brijeg je donijela rješenje o zabrani okupljanja", navodi se u priopćenju Policijske uprave Široki Brijeg.

Pozvali su na spuštanje napetosti te najavili sankcioniranje za pokušaj izazivanja napetosti.

Policija je ocijenila da poziv Sanina Muse ima političke konotacije.  

Musa je putem društvenih mreža pozvao svoje sljedbenike da upriliče klanjanje, islamski vjerski obred u središtu Širokog Brijega.

Najavio je pritom da u Široki Brijeg dolazi 1000 muslimana 14. kolovoza, dan prije Velike Gospe kada se u tome središtu okupi više desetaka tisuća katoličkih vjernika i ljudi podrijetlom iz toga grada kako bi obilježili ovaj vjerski blagdan.  

Poziv za okupljanje muslimana u Širokom Brijegu popraćen je video zapisom u kojemu se vidi muslimanka zamotana u tradicionalnu odjeću koja izvodi obred klanjanja.

Nedugo nakon toga prilazi joj jedan muškarac i pokazuje da otiđe. Nije međutim jasno radi li se o Širokom Brijegu.  

U tome gradu inače gotovo u stopostotnom omjeru žive Hrvati katolici, a objava Muse izazvala je veliku pozornost i žestoke komentare.  

Sanin Musa, koji je čelnik Bosanske narodne stranke poznat je po nizu radikalnih istupa u kojima je ranije pozivao na naoružavanje Bošnjaka. 

OSTALO

