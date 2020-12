BiH prijeti demografski slom, do 2070. godine mogla bi imati samo 1,5 milijuna stanovnika

Bosni i Hercegovini prijeti demografski slom ako se nastave sadašnji trendovi iseljavanja i ubrzano starenje populacije nastave. Po realističnim procjenama 2070. moglo bi u BiH živjeti samo 1,5 milijuna ljudi

<p>Dokument pod nazivom "Analiza stanja stanovništva BiH i projekcija za razdoblje od 2020. do 2070. godine" izradio je Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA), a demografski stručnjaci s Karlovog sveučilišta u Pragu izradili su različite projekcije o tome što BiH čeka idućih pola stoljeća ako drastično ne promijeni populacijski i razvojnu politiku.</p><p>U protekla dva i pol desetljeća BiH je zbog rata, ali i migracija već osjetila znatno smanjenje broja stanovnika jer ih je na popisu iz 1991. bilo gotovo 4,2 milijuna, a na popisu iz 2013. samo 3,5 milijuna. Međutim, procjenjuje se da je i ta brojka bila prevelika i stvarno je broj stanovnika 2013. bio bliži tri milijuna jer je popisano puno onih koji u zemlji samo imaju kuće ili stanove, a novi život već su počeli u inozemstvu.</p><p>Sada je, prema najoptimističnijem scenariju, 2070. godina trenutak u kojemu će u BiH živjeti najviše 2,5 milijuna ljudi a scenarij koji demografi drže najrealističnijim predviđa demografski slom - da će BiH imati samo milijun i pol ljudi.</p><p>Ingrid Macdonald, predstavnica UN u BiH, kazala je da je jasno da Bosna i Hercegovina ubrzano ostaje bez ljudskih resursa bez kojih ne može biti ni oporavka od sadašnje situacije prouzročene pandemijom, ali ni dugoročne razvojne perspektive.</p><p>"Sve se manje djece rađa, a sve više ljudi odlazi. To je uznemirujuć trend i konkretne mjere da bi se to zaustavilo potrebne su odmah", kazala je Macdonald.</p><p>Provedene analize pokazale su da prosječna stopa prirodnog priraštaja u BiH kontratsno opada jer je od 1981. do 1990. bila 1 posto, a sada je -0,14 uz stopu fertiliteta od 1,28 prema rezultatima popisa iz 2013. godine. To znači da se ne osigurava ni prosta reprodukcija stanovništva i po tim pokazateljima BiH je na samom dnu regije.</p><p>Procjenjuje se da će 2020. najmanje 23 tisuće stanovnika BiH emigrirati iz te zemlje, a oni će u tisućama nastaviti odlaziti i u godinama koje dolaze.</p><p>Nastave li se sadašnji demografski trendovi do 2070. godine, gotovo polovica stanovništva BiH bit će starija od 65 godina.</p><p> </p>