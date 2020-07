U 2019. se rodilo najmanje beba u zadnjih deset godina: Ovo su podaci po svim županijama

Ti podaci upućuju na to da Hrvatska i dalje, unatoč svim proklamiranim mjerama, nastavlja ‘izumirati’, kaže naš poznati demograf, prof. dr. sc. Ivan Čipin sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta

<p>S 36.135 živorođene djece i 51.794 umrle osobe, što daje minus od 15.659 stanovnika, u Hrvatskoj je i lani nastavljen trend prirodnog pada stanovništva koji se kontinuirano bilježi od 2010. godine, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u srijedu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska umire</strong></p><p>Štoviše, lani se rodilo najmanje djece u posljednjih deset godina. Ti podaci upućuju na to da Hrvatska i dalje, unatoč svim proklamiranim mjerama, nastavlja ‘izumirati’, kaže naš poznati demograf, <strong>prof. dr. sc. Ivan Čipin</strong> sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta. Dodaje kako bi današnje žene, kad bismo htjeli preokrenuti trend i doći do toga da se rađa više živih nego umrlih, trebale rađati kao naše bake, dakle - ne ispod četvero djece.</p><p>- To je u današnje vrijeme nemoguće očekivati, dakle realno je očekivati nastavak negativnog trenda. Dakle, jedini način da se trendovi promijene su migracije, no i tu ne stojimo baš dobro. Naime, ljudi odlaze u gospodarski razvijenije zemlje u kojima će lakše ostvariti svoje ciljeve pa je pitanje tko će se useljavati u Hrvatsku. Osim toga, ne uspijevamo zaustaviti iseljavanje - kaže Čipin. Glavni uzroci negativnih trendova sigurno su jednaki za sve - činjenica da sve manje ljudi može računati na sigurno zaposlenje i prihode s kojima može razmišljati o zasnivanju obitelji te činjenica da nemamo dovoljno kvalitetnih mjera usmjerenih u poticanje mladih obitelji. No puno toga ovisi i o tome o kojem je području riječ, kaže sugovornik.</p><p>Tako u Izvješću DZS-a stoji kako je najmanji broj živorođene djece na stotinu umrlih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji (42,4). Slijede Sisačko-moslavačka (50,1) i Karlovačka (50,9), dok Dubrovačko-neretvanska (92,8), Međimurska županija (92) i Grad Zagreb (90,9) bilježe relativno bolje rezultate.</p><h2>U 'plusu' Solin i Kaštela </h2><p>Razlika između broja rođenih i umrlih u tim je županijama samo nešto manja, odnosno svejedno su u minusu. Da se malo i našalimo s crnom slikom o natalitetu Hrvatske. Ima gradova i općina koji se “trude”.</p><p>Prema podacima o deset gradova i općina s najvećim prirodnim prirastom (broj živorođenih u odnosu na broj umrlih) u protekloj godini - koje su za nas izdvojili stručnjaci DZS-a - veći broj rođenih nego umrlih imali su, primjerice, Solin, Metković, Kaštela, Čakovec i Zaprešić, dok su među takvim općinama Podstrana, Župa Dubrovačka i Viškovo te nekoliko općina u Međimurskoj županiji. Druga strana medalje su gradovi s najvećim minusom: Vukovar, Varaždin, Slavonski Brod, Pula, Sisak, Karlovac, Split i Osijek, te općine Kneževi Vinogradi, Brinje, Čepin, Drenovci, Đurđenovac, Suhopolje, Erdut, Sunja i Dvor.</p><h2>U 'minusu' čak i Zagreb </h2><p>Među onima koji u brojčanom iznosu bilježe najveći minus su gradovi koji posebno zabrinjavaju, kao što su Rijeka i - Grad Zagreb, kaže Čipin. Prof. Čepin kaže da pozitivan prirast i više rođenih nego umrlih uglavnom imaju mjesta s mlađom populacijom.</p><p>Prof. Čepin objašnjava negativan trend u Zagrebu, unatoč tome što se u glavnom gradu daje nagrada za svako dijete, subvencionira vrtić i daje status majkama odgojiteljicama. Kaže, te su mjere loše ciljane.</p><p>- Mjere najviše potiču obitelji na treće ili četvrto dijete, ali treba poticati - prvo - kaže prof. Čepin. Rijeka ima problem urbane sredine, gdje obrazovanije majke odgađaju majčinstvo zbog karijere. Kad se odluče roditi, tad imaju problema zatrudnjeti.</p><p>- I mnoge odustaju, jer su se navikle na život bez djece - pojašnjava demograf. Kaže da pozornost treba posvetiti obrazovanijim ljudima, koji su zaposleni, da im se pomogne oko fleksibilnijeg zaposlenja. No ima i lijepih primjera. Tako Solin ima 53 više rođene djece od umrlih i tako već posljednjih sedam godina.</p><p>- Vjerojatno na to utječe blizina Splita, a kvadrati su jeftiniji u Solinu - kaže<strong> Dalibor Ninčević</strong>, gradonačelnik Solina. Grad daje i 26 milijuna kuna za sufinanciranje vrtića koji su premali pa su počeli s gradnjom još dva vrtića. Također, sto obitelji s četvero djece svaki mjesec od Grada dobije po 800 kuna. Daju i subvencije da majka do treće godine može ostati na porodiljnom.</p><p>I Zaprešić ima pozitivan prirast, a gradonačelnik <strong>Željko Turk</strong> kaže da su im vrtići i škole pretijesni pa ih godinama proširuju.</p><p>- I još smo među rijetkim gradovima koji bilježe povećanje broja prvašića - kaže Turk.</p><p>Dodaje da su sve njihove osnovne škole obnovljene i dograđene. Spremna je i dokumentacija za novi vrtić na sjeveru grada. Grad je također povećao subvencije za novorođenčad do 10.000 kuna za treće i svako iduće dijete. Zaprešić na predškolske i osnovnoškolske programe svake godine izdvoji oko 31 milijun kuna.</p>