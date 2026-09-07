BiH prozvala Bruxelles zbog pogreba Mladića: 'Jesu li to vrijednosti o kojima govorite?'

Ministarstvo vanjskih poslova BiH ocijenilo je sramotnim stav Bruxellesa da ratni zločinac Ratko Mladić u ponedjeljak nije ispraćen uz državne počasti, iako su na sprovodu bili srbijanski ministri, pripadnici vojske, a njegovo tijelo iz Haaga dopremljeno je zrakoplovom srbijanske vlade.

"Pet ministara srbijanske vlade sjedilo je u prvom redu na pogrebu, osuđenom ratnom zločincu odane su vojne počasti, a njegovo tijelo prevezeno je zrakoplovom srbijanske vlade. Vaš stav o pogrebu osuđenog ratnog zločinca sramota je za cijelu Europsku uniju", objavljeno je na profilu MVP-a BiH na X-u.

MVP BiH na čelu s Elmedinom Konakovićem reagirao je na izjavu glasnogovornice Europske komisije Paule Pinho. "Čuli smo da je bio predviđen sprovod s državnim počastima, ali to se nije dogodilo", rekla je. Na inzistiranje novinara da objasni kako Komisija može tvrditi da nije bilo državnih počasti kada su u ispraćaj bili uključeni vojska, ministri, državne institucije i državna zastava, Pinho je odgovorila: "Na Srbiji je da odluči kako će organizirati sprovod. Mi smo jasno iznijeli svoje stajalište".

MVP BiH je pak u objavi na X-u označilo i predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, visoku predstavnicu EU-a za vanjsku politiku Kaju Kallas, povjerenicu za proširenje Martu Kos te službeni profil Europske komisije uz upit "Jesu li to europske vrijednosti o kojima stalno govorite?"

Ratni zločinac Ratko Mladić je u ponedjeljak pokopan na Topčiderskom groblju u Beogradu. Njegov lijes nosili su pripadnici Vojske Srbije, uz njega je bila počasna straža, a ispraćaju su nazočili, među ostalima, ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske.

Mladićevo tijelo prethodno je iz Nizozemske u Srbiju prevezeno zrakoplovom Vlade Srbije, što je već ranije izazvalo kritike u Bruxellesu.

Na događaje je reagirao i Ured visokog predstavnika u BiH (OHR), koji je upozorio da se budućnost Bosne i Hercegovine ne može graditi na veličanju osoba odgovornih za najteže zločine iz prošlosti. OHR je podsjetio da je Mladić pravomoćno osuđeni ratni zločinac koji je preminuo služeći doživotnu kaznu zatvora te da ga je Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju proglasio krivim za genocid u Srebrenici i zločine protiv čovječnosti.

"Veličanje osuđenih ratnih zločinaca, kao i negiranje genocida i drugih ratnih zločina, stvaraju podjele, nanose dodatnu bol žrtvama i njihovim porodicama te ugrožavaju proces pomirenja", poručio je OHR.

Čelnik najveće bošnjačke Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je ocijenio da način na koji su se prema Mladiću postavili političko vodstvo Srbije i Republike Srpske, ali i Srpska pravoslavna crkva, pokazuje da se "nisu odmaknuli od velikosrpske ideologije koja je tijekom rata u BiH dovela do genocida, etničkog čišćenja i drugih ratnih zločina".

Ratko Mladić umro je 27. kolovoza u Haagu, u 85. godini, dok je služio doživotnu kaznu zatvora. Pravomoćno je kao zapovjednik Vojske Republike Srpske osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za progon, ubojstva, deportacije, teroriziranje civila tijekom opsade Sarajeva i druge zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini.