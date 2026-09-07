Orsat Miljenić: 'Srpski režim veliča zločinca, a Bruxelles i naši europski saveznici šute'

Na sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića stigao je Vučićev sin, Milorad Dodik, vojska se postrojila uz trasu kojom je prolazio lijes, patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije održao je pravoslavni obred.

Europska komisija poručila je da veličanje ratnih zločinaca, negiranje genocida i povijesni revizionizam nisu u skladu s temeljnim europskim vrijednostima te za njih nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama kandidatima za članstvo.

Glasnogovornik Komisije Christian Wigand rekao je to komentirajući smrt Ratka Mladića, pravomoćno osuđenog za genocid i druge ratne zločine.

- Takve pojave nisu prihvatljive ni u Europskoj uniji ni u zemljama koje žele postati njezine članice - poručio je Wigand.

Predstojnik Ureda predsjednika Republike Orsat Miljenić oštro je reagirao na državne počasti i javno veličanje Ratka Mladića u Srbiji.

- Srpski režim veliča zločinca, a Bruxelles i naši europski saveznici šute! Državne počasti na sprovodu i javno veličanje zločinca Ratka Mladića - koji je svoj zločinački put započeo ubijanjem i razaranjem po Hrvatskoj, a završio genocidom u Srebrenici – jasno pokazuju da režim u Srbiji sve to ne samo da prihvaća i podržava, nego i sudjeluje u veličanju zločina. Nadam se da ovo ne odražava stav većine srpskog naroda koji je u svojoj povijesti imao puno osoba koje su zaslužile ovakav tretman za razliku od zločinca Mladića - objavio je Miljenić te dodao da ga reakcije u Srbiji ne čude, ali brine manjak reakcije iz Bruxellesa.

- I dok me zapravo ne čudi ponašanje režima Aleksandra Vučića, brine me ponašanje službenog Bruxellesa i čelnika ne samo institucija Europske unije, nego i većine država članica. Gotovo šutke, uz pokoje mlako upozorenje, inače glasni europski lideri prave se kao da ne čuju i ne vide što se događa u Srbiji. Zašto Bruxelles tako upadljivo šuti na veličanje Ratka Mladića i je li politička trgovina Bruxellesa s režimom u Srbiji važnija od svih vrijednosti koje su nama „prodavali“ i nametali, to će prije ili kasnije oni sami morati objasniti - naveo je i zatražio blokadu približavanja Srbije u EU.

- Međutim, ako već europska administracija šuti, mora reagirati hrvatska Vlada i to sa svim mehanizmima koje nam kao članici EU stoje na raspolaganju. Uključujući i blokadu približavanja Srbije EU. U tome Vlada mora biti čvrsta, svjesna da su je birali hrvatski ljudi i da za njih radi te stoga ne smije popuštati pritiscima iz Bruxellesa, kojemu, čini se, ovakav srpski režim ne smeta. Tuđe politike i interesi ne smiju se prelamati preko naših leđa. Mala smo, ali ravnopravna članica EU. Mi odlučujemo i o tome tko će nam se i kada pridružiti i o tome što će i kakva će biti Unija. Europska unija je najbolje mjesto za život i takva mora ostati, ali takvu Uniju nećemo sačuvati ako će se s kriterijem za članstvo trgovati po potrebi i za nečije interese. Ovo je samo jedan primjer zašto Hrvatska mora inzistirati i na zadržavanju jednoglasnog odlučivanja - prava veta u svim važnim pitanjima EU. To su pravila igre na koja smo pristali i koja se bez nas ne mogu mijenjati. To je jedini način da male nacije sačuvaju sebe i svoje nacionalne interese. Kao što naši saveznici stalno traže razumijevanje i solidarnost Hrvatske kada su u pitanju njihovi interesi, tako Vlada RH uvijek mora tražiti razumijevanje i solidarnost kad su u pitanju hrvatski strateški nacionalni interesi - zaključio je.