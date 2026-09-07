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JASNA PORUKA

NATO nakon pogreba Ratka Mladića: 'Nećemo dopustiti novi sigurnosni vakuum...'

Piše HINA,
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NATO nakon pogreba Ratka Mladića: 'Nećemo dopustiti novi sigurnosni vakuum...'
Foto: Aleksandar Jovanovic Cile
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NATO je istaknuo važnost presude protiv Ratka Mladića za održavanje vladavine prava i regionalne sigurnosti, naglašavajući svoju predanost stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

Presuda Haškog suda protiv Ratka Mladića pomogla je u održavanju vladavine prava i privođenju odgovornih za ratne zločine pravdi i NATO neće dopustiti da se ponovno pojavi sigurnosni vakuum, izjavio je u ponedjeljak dužnosnik NATO-a.

"Presuda Kaznenog suda UN-a protiv Ratka Mladića pomogla je u održavanju vladavine prava i privođenju odgovornih za ratne zločine pravdi. General Mladić bio je odgovoran za užasne zločine protiv civila, uključujući ubojstvo tisuća bosanskih muškaraca i dječaka u Srebrenici 1995.", rekao je dužnosnik NATO-a na upit Hine da komentira ispraćaj osuđenog ratnog zločina u ponedjeljak u Beogradu.

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Ratko Mladić pokopan je u ponedjeljak u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici RS-a.

Dužnosnik NATO-a, koji je želio ostati anoniman, nije izravno komentirao Mladićev pogreb, ali je istaknuo da je "NATO pomogao u okončanju jednog od najmračnijih poglavlja u povijesti Europe i više od dvadeset godina doprinosi izgradnji trajne sigurnosti na Zapadnom Balkanu".

"Zapadni Balkan je regija od strateške važnosti za naš Savez. Naša predanost regionalnoj stabilnosti je čvrsta i nećemo dopustiti da se ponovno pojavi sigurnosni vakuum", rekao je dužnosnik.

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