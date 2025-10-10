BiH: Vlasti u Banjoj Luci od Kineza i Rusa nabavljaju sustave za kontrolu interneta

Objavili su u petak lokalni mediji. Tvrtka Elinc vlasništvo je matične tvrtke China Electronics Corporation (CEC) koju su SAD sankcionirale zbog povezanosti s kineskim vojno-industrijskim kompleksom, a isporučit će vladi RS softver i opremu za kontrolu IT komunikacija uz obrazloženje kako će time zaštiti entitetske institucije ali i djecu od zlonamjernih sadržaja koji se plasiraju na internetu.

Ugovor o tome u tajnosti je sklopljen u svibnju 2024. godine a direktor entitetske Agencije za informacijsko-komunikacijske tehnologije Dražen Višnjić sada je potvrdio kako će sustav biti dopunjen ruskim "organizacijskim tehnikama".

"Rusi su razvili jako dobre mehanizme kontrole i nadzora po pitanju zaštite djece, mi hoćemo njihovu praksu da koristimo kod nas. Tu se radi o integraciji, imaju sjajne mehanizme. Kinezi imaju najbolji sustav", kazao je Višnjić za portal Capital.

Dodao je kako u RS-u već imaju dobru suradnju u obuci s Izraelcima te tvrdi kako tu nema niti govora o instaliranju nekog "agresivnog softvera" jer je sustav projektiran tako da "štiti institucije" odnosno kritičnu infrastrukturu.

Potvrdio je i kako je za zaštitu djece osmišljen "posebni paket" zaštite od opasnih sadržaja pri povezivanju na internet što će ubuduće nadzirati kineska i ruska rješenja.

Jamči kako to ne znači da će netko čitati sadržaje koje korisnici pregledavaju na internetu.

Sve je opisao kao klasični vatrozid.

No pravni stručnjaci upozoravaju kako je najveći problem to što se uvodi sustav za kojega nisu predviđeni nikakvi zakonski mehanizmi nadzora.

"Nemamo ni neovisna tijela za kontrolu, ne znamo ni kako će se birati, a nabavljamo rješenja koja ćemo prepustiti na milost i nemilost nekih službenika. To je podložno zloporabi, osobnoj ili institucionalnoj", kazao je odvjetnik Aleksandar Jokić.

Prema dostupnim informacijama do 2027. godine planirana je uspostava 15 čvorišta u RS povezanih s podatkovnim centrom na Elektrotehničkom fakultetu u Istočnom Sarajevu i glavnim centrom za potporu u Kragujevcu u Srbiji

Iz američkog veleposlanstva u Sarajevu su 2024. godine upozorili da ovaj projekt zaziva ozbiljnu zabrinutost i donosi rizike za stanovnike RS-a a posebno je pitanje zašto je vlada tog entiteta odabrala tvrtku s vezama s kineskim vojno-industrijskim kompleksom umjesto alternativa s boljom reputacijom.