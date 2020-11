Bik nestao u šumi: 'Jurnuo je na ženu, ali poskliznuo se na cesti'

Bijeli bik pobjegao je oko podneva prilikom istovara u Mesopreradi u Slatini. Nakon snimke bliskog susreta s jednim prolaznikom, još jedan čitatelj poslao je fotografije bika koji je tijekom dana nestao u šumi

<p>Bik se oko podneva kretao ispred srednje škole Marka Marulića u Slatini. Uspio je ući i u školsko dvorište. Krenuo sam prema školi, ali mi je bik u tom trenutku krenuo prilaziti. Približio se ogradi, bio je agresivan. Preskočio je ogradu i krenuo trčati prema meni. Ja sam pobjegao, ali je bik onda napao ženu koja je taman u tom trenutku parkirala auto. Počela je vrištati i dala se u bijeg. Bik je skrenuo, poskliznuo se na cesti, podigao se i krenuo trčati prema centru grada, rekao nam je u utorak čitatelj koji nam je poslao fotografije. </p><p>Policija nam je potvrdila da su dobili dojavu o odbjeglom biku u Slatini te da su odmah izašli na teren. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Bik je došao do ruba šume i potom nestao - rekli su iz policije. Popišanac je šuma otprilike tri kilometra udaljena od centra Slatine, a to je i kilometraža koju je bik od 200-tinjak kilograma prešao.</p><p>Bik je pobjegao oko podneva prilikom istovara životinje u tvrtki Mesoprerada. Po riječima čitatelja, kažu kako se radi o mlađem i okretnom biku koji je “pokazao rogove” prolaznicima. U bijegu od tvrtke Mesoprerada do Popišanca napao je slučajnog prolaznika.</p><p>- Nasreću, to se dogodilo pored stabla, prolaznik se izmaknuo i uspio pobjeći, a bik je brzo odustao i dao petama vjetra kako bi osjetio toliko željenu slobodu. Prodefilirao je centrom, pješačkom zonom pa se odmetnuo u šumu, ali policija ga je brzo našla - priča čitatelj.</p><p>- Prema prvim informacijama, ozlijeđen je čovjek koji ga je istovarivao. Drugih ozlijeđenih nema, kao ni štete u gradu - rekli su nam iz policije.</p><p>U ovo doba prošle godine pisali smo i o biku Jerryju iz Kaštela koji je tjednima bježao tragačima, samo što je Jerry imao 650 kilograma, ali istu želju - pobjeći iz klaonice. O njemu su pisali austrijski i njemački mediji, stotine građana hodalo je po Kaštelu i okolici u opsežnoj potrazi. Čak su koristili dron opremljen infracrvenim zrakama, a mesar i vlasnik obećali su da Jerry po povratku ide u harem, a ne u juhicu ili šnicle. Još se nije vratio.</p><p> </p>