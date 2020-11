VIDEO Za dlaku! Bijeli bik usred Slatine umalo nabio čovjeka na rogove. Lovi ga policija u gradu

Čitateljica iz Slatine poslala nam je snimku bika koji trči ulicom. Na snimci se vidi kako je skoro udario čovjeka koji se spasio sakrivši se iza drveta. Policija nam je potvrdila da je na terenu

<p>Čula sam nekakvu viku. Otišla sam do prozora i vidjela da ljudi bježe. Na ulici je bio bijeli bik koji je trčao. Zaletio se na čovjeka, on se izmaknuo i pobjegao, ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala video.</p><h2><strong><span id="cke_bm_23862S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Bik u Slatini napadao ljude</strong></h2><p>Policija lovi bika</p><p>Bik je pobjegao tijekom istovara u tvrtku Mesoprerada u centru grada Slatine u utorak oko 12 sati. </p><p>Policija nam je potvrdila da su dobili dojavu o odbjeglom biku te da su odmah izašli na teren.</p><p>- Nismo još sigurni, ali prema prvim informacijama ozlijeđen je čovjek koji ga je istovarivao. Drugih ozlijeđenih nema, kao ni štete u gradu - rekli su nam iz policije.</p><h2>Ovo je bjegunac</h2><p>Bika su locirali u šumi, čekaju dok ne nađu način kako će ga smiriti i uloviti. </p><p>- Prošao je pola grada, bježao je po centru, a iza njega je bila policija. Skoro su ga uhvatili, ali im je pobjegao preko brda - javila je druga čitateljica. </p>