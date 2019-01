Ovo je vrlo teško, nezamislivo da se uopće dogodilo. Ne mogu ni jesti ni piti iako nisam rodbinski vezana s tom obitelji. Cijelo selo je u šoku, rekla je jučer mještanka Jelvice.

Nitko od susjeda nije vidio trenutak njenog stradavanja, a okolnosti prometne nesreće i dalje istražuju policija i Državno odvjetništvo. Malenu su pokopali u nedjelju u 14 sati na mjesnom groblju u Križpolju, a na posljednji počinak ju je ispratilo mnogo ljudi. Cijelo mjesto zavijeno je u crno. Mještani suosjećaju s patnjom roditelja, koji imaju i još jednu curicu (8) i dječaka (4).

- Bila je anđeo, uvijek vesela i nasmiješena, poput pahuljice. Od kada se to dogodilo, stalno mi je pred očima; nasmiješena sa svojim velikim smeđim okicama i nafrčkanom kosicom. Bila je divno i dobro dijete, a njena majka je jako brižna. Uvijek ju je nosila u marami. Baš uvijek joj je bila na rukama, nikad je nisam vidjela da je šetala bez majke. Cijela obitelj je bila jako vezana. Majka je inače stariju kćer vozila iz škole i u školu, a s njom je uvijek išlo sve troje djece - govori nam mještanka.

S njom se slaže i drugi susjed na kojeg smo naišli. Jedva je sakupio snage kako bi razgovarao s nama.

- To je tragedija, sudbina, što drugo. Stradao je naš anđeo, maleno nevino djetešce. Ovo je nezapamćena tragedija za naš kraj, nema koga nije pogodila, teško je svima. Tuga i bol danas su još veći. Jadni ljudi, ne mogu niti zamisliti njihovu bol i patnju. Jako su dobri i divni ljudi, divna familija, kao i njihova dječica - rekao nam je mještanin.

Tatjana Šimunić Adamović, zamjenica općinske državne odvjetnice iz Gospića, koja je rukovodila očevidom nesreće na mjestu događaja, potvrdila je da očevid još traje te da će biti potrebno provesti i dodatna vještačenja.

Tamo je u subotu ujutro nezapamćena tragedija potresla selo. Djevojčica (2) s majkom je oko 10.15 sati ispred obiteljske kuće u Jelvici čekala pekara kako bi preuzele tortu koju su im kombijem dovezli iz Ogulina. Naime, u subotu je njena starija sestrica trebala slaviti svoj 8. rođendan. Cijela je obitelj bila uzbuđena i veselila se tome. Nažalost, nakon što je majka od pekara (30) preuzela tortu i dok je on pokretao kombi, djevojčica se u trenutku našla pod kotačima vozila. Iako su odmah pozvali Hitna pomoć i liječnici su djevojčici tijekom vožnje do bolnice pokušavali spasiti život, dvogodišnjakinja je, nažalost, na putu do bolnice preminula.