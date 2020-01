Bila je tatina miljenica, tepao joj je 'Gigi', trenirao ju košarku

Legendarni košarkaš Kobe Bryant (41) i njegova kći Gianna (13) poginuli su 26. siječnja u padu helikoptera u Kaliforniji, a društvene mreže su prepune dirljivih snimki.

Javnost su posebno rastužile one na kojima govori o svojoj djeci, a pogotovo o Gianni koja je trenirala košarku. Zvao ju je iz milja Gigi, govorio je kako će postati veliko ime NBA-a.

Često su zajedno gledali utakmice, trenirali i išli na turnire. Tako je bilo i jučer kada su putovali na košarkašku utakmicu.

- Najdraže mi je kad smo ona i ja zajedno pa nam priđu moji fanovi i kažu kako sam trebao imati sina da se nastavi tradicija. Tada bi moja Gianna rekla: 'Tata, prepusti to meni, imam sve pod kontrolom' - izjavio je svojedobno Kobe u talk showu Jimmyja Kimmela (52).

Kobe talking about Gianna literally just broke my heart