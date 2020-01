Voljeli su se dvadeset godina, a ljubav je pobijedila sve zapreke

Sve je počelo krajem prošlog stoljeća. U studenom 1999. godine Kobe Bryant snimao je album koji nikada nije ugledao svijetlo dana, a tada još uvijek maloljetna Vanessa Laine radila je kao plesačica. Upoznali su se kada je on imao 21 godinu, a ona samo 17 godina. Bila je riječ o ljubavi na prvi pogled.

Samo šest mjeseci nakon Kobe je zaprosio Vannesu iako nije imao podršku roditelja. Smatrali su da je još uvijek premlad za brak te kako se treba fokusirati isključivo na karijeru. Između ostalog, smetalo im je i što je njegova izabranica druge rase.

Foto: Privatni album

No, niti to njihovu ljubav nije moglo poljuljati. Nekoliko mjeseci nakon par je imao katoličko vjenčanje s obzirom na to da su oboje bili veliki vjernici. Njegovi roditelji nisu prisustvovali ceremoniji. Legendarni Kobe više od godinu dana nije pričao sa svojim roditeljima, a onda je na svijet došla njihova unuka, Bryantova najstarija kći Natalia Diamante Bryant (17). 'Ratne sjekire' napokon su bile zakopane, a novopečeni roditelji uživali su u novoj ulozi. Ulozi roditelja.

Foto: Privatni album

Dvije godine nakon što je na svijet došla prva kći, mladi bračni par doživio je tragediju. Vanessa je imala spontani pobačaj. Nikada nisu voljeli pričati o tom događaju, ali su priznali kako im je brak nakon toga očvrsnuo. No, sreća im se ponovno nasmiješila. Samo godinu dana nakon, točnije 2006. na svijet je došla Gianna.

Foto: Privatni album

'Šuškalo se' kako je u braku dolazilo i do trzavica te kako je Vanessa 2011. podnijela zahtjev za razvod, ali ipak do kraha braka nije došlo. Bryant je u više navrata spominjao važnost Crkve koja je bila tu uz njega kada mu je bila potrebna pomoć. Legendarni Bryant naglasio je kako su supruga i on, unatoč svim poteškoćama, ostali zajedno zahvaljujući vjeri i velikoj ljubavi.

Dvije godine nakon objavili su kako je zahtjev za razvod braka povučen te kako ponovno uživaju u ljubavi. U intervjuima je često isticao kako je bivša plesačica njegova prva i jedina ljubav. Najveća podrška i najbolji prijatelj. Pričao je i kako nikada nije upoznao hrabriju i bolju osobu te kako će joj vječno biti zahvalan za sve što je napravila za njega. Vanessa mu je podarila još dvije curice, 2016. rodila se Bianka Bella Bryant, a prije samo sedam mjeseci na svijet je došla Capri Kobe Bryant

Foto: Privatni album

Prije nekoliko mjeseci proslavili su i jubilarnih 20 godina braka, a dirljiva poruka raznježila je brojne pratitelje.

- Na današnji dan prije 20 godina upoznao sam moju najbolju prijateljicu, moju kraljicu. Večeras sam je odlučio odvesti na spoj u Disneyland kako bismo proslavili kao u stara vremena, prije četiri princeze. Volim te, mamacita, zauvijek - napisao je Kobe u studenom prošle godine.