Bili smo u luksuznom vlaku koji je iznenadio Zadrane: Platili su 4000 € za put praznom prugom

Dva dana Zadrani su u čudu gledali. Plavi vlak stajao je na postaji. Ne bi bilo ništa čudno da Zadrani vlak nisu vidjeli godinama. I postaja je zapuštena... Dobro su morali protrljati oči. No istina je. Vagoni, lokomotiva, sve je tu.

Naime, u Zadar je stigao luksuzni švicarski vlak Suisse Train Bleu, kojim putuju oni malo dubljeg džepa. Nije to redovna linija, riječ je o posebnom vlaku koji turiste vozi Europom - svojevrsni kruzer europskim željeznicama. Jučer u 8.36 sati vlak se spremao za odlazak iz Splita, a mi smo dobili priliku ući u njega, razgledati luksuzne kabine i porazgovarati s putnicima.

- Putujem s prijateljicom. Nemamo mi posebnih želja. Zapravo, mogle smo platiti sebi i super brze vlakove, ali to ne bi bilo to. Nama se jednostavno svidjela ideja da putujemo kao u nekom drugom vremenu i, da, rado smo to platile - kaže nam Nicole iz Švicarske.

Uplatila je aranžman koji iznosi oko 4000 eura i u vlaku sada devet dana putuje Balkanom.

U vlak stane stotinjak ljudi, a ovom prilikom u vlaku ih je bilo 40-ak. Agencija koja sve organizira ranije je vodila putnike u Split. Ovaj put odlučili su kao jednu od destinacija dodati Zadar, iako znaju da cijelo jedno desetljeće pruga Zadar - Knin ne funkcionira. Naime, ona prolazi kroz Ravne kotare i Bukovicu, a tuda je 2014. ukinut putnički promet. Iz agencije nam objašnjavaju kako su svi putnici upoznati s tim da pruga kojom će oni ići nije u funkciji, no to im ne smeta. Štoviše, oduševljeni su i smatraju da je to jedinstvena prilika da vide kako izgleda krajolik koji ne poznaje švicarsku točnost i urednost.

- Naši putnici upoznati su sa svime, svi oni mogu platiti i TGV, Shinkansen vlakove... No da bi doživjeli zemlju, mora sve biti kako jest. Istraže mnogo toga o pruzi, tako da nema iznenađenja. U vlak su došli zaljubljenici u takva prijevozna sredstva. Najčešće su to ljudi koji cijene nostalgiju, pa, recimo, najbolji dio ponude bude vagon restoran - kaže nam Jela Vidović, Švicarka koja se izvrsno snalazi i kao projekt menadžerica i turistički vodič kroz zemlje kojima vlak prolazi, a to su Švicarska, Austrija, Slovenija i Hrvatska.

Njihov put u Hrvatskoj krenuo je 15. rujna, kad je vlak u 16 sati stigao u kolodvor u Rijeci. Tamo su bili dva dana i 17. rujna u 16.33 stigli u Zadar. Već tad je počelo čuđenje stanovnika, a neki nisu mogli odoljeti porivu da se prema luksuznom švicarskom vlaku odnose kao prema domaćem, pa su na njega odmah nacrtali grafit.

No vjerujemo da su putnici bili oduševljeni i tim, potpunim doživljajem Hrvatske. S osmijehom i mašući okupljenima, krenuli su prema Splitu, kamo su jučer stigli malo prije 13 sati. Plan je potom krenuti prema Glavnom kolodvoru u Zagrebu. Odande bi u subotu trebali krenuti u Ljubljanu. Cijelim putem vozila ih je lokomotiva Hrvatskih željeznica.

- U organizaciji Swiss trail toura u sastavu vlaka su četiri vagona različitih serija iz 60-ih godina prošlog stoljeća - objasnili su nam iz HŽ-a. Nisu navodili hoće li ovakvih vlakova na hrvatskim prugama biti i u budućnosti.

No za krak pruge koja vodi iz Knina prema Zadru sasvim je jasno kako domaćih vlakova još neko vrijeme ondje neće biti. Tek u listopadu počinje obnova koja bi, kad završi, a predviđeni rok je četiri godine, trebala omogućiti kretanje vlaka do 100 km/h.

- Svjesni smo da smo sami na pruzi, pa nam je to nekako i veća draž ovog putovanja, da ćemo proći prugom kojom nitko ne putuje, ipak je to povlastica za nas - kazali su švicarski turisti na odlasku iz grada u kojemu mlađe generacije nikad nisu vidjele vlak, a kamoli retro vagone plave boje koji su uređeni u stilu belle epoquea.

