Bili smo u Omišu dva mjeseca nakon požara: 'Obnovit ćemo sami, čekati više ne možemo...'

Dva mjeseca prošlo je od dana kad je vatrena stihija plamenim jezicima harala krajem i uništavala sve pred sobom. Danas, sve još podsjeća na te strahote. Smrad gareži, spaljene kuće, crni obronci planine... U omiškom požaru velikih razmjera opožareno je gotovo 1000 hektara u dužini od 23 kilometra, od naselja Medići, Lokva Rogoznica, Ruskamen, Čelina, Stanići, Nemira, Brzet i Borak sve do grada Omiša.

Prema prvim procjenama, šteta koju je prouzročio ovaj katastrofalni požar iznosi čak 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnoj procjeni koju su Grad Omiš i gradonačelnik Zvonko Močić poslali Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja je 1. rujna donijela odluku o službenom proglašenju prirodne nepogode, nakon čega su građani imali rok od osam dana za podnošenje konačnih prijava nadležnom gradskom povjerenstvu.

Prema službenim podacima, potpuno ili djelomično uništeno je više od sto objekata. Potpuno je izgorjelo 28 kuća, a 43 su djelomično oštećene. Izgorjelo je i uništeno više ugostiteljskih, pomoćnih i gospodarskih objekata. Vatra nije mimoišla ni 106 automobila te 45 plovila koja su bila izvučena na obalu.

Od gradonačelnika Močića u razgovoru doznajemo kako im je pristiglo 750 prijava štete od požara. Svim tim subjektima ravnomjerno će, u postocima prema procijenjenoj šteti, isplatiti pomoć.

Država je iz svojih rezervi odvojila 20 milijuna eura za pomoć Omišu.

- Svi su trebali od 1. do 9. rujna prijaviti svoju štetu. Bilo je i onih koji su izvan roka došli prijaviti štetu. O takvima će raspravljati povjerenstvo. Nama je u interesu da svakome tko je u ovom požaru oštećen pravično nadoknadimo štetu od požara. Nitko neće ostati zakinut. Čak ni one koji su u gradske prostorije izvan roka došli prijaviti štetu nećemo odbiti, o njima će raspravljati povjerenstvo. Želim da sve bude transparentno i pošteno podijeljeno - govori nam gradonačelnik Močić, koji napominje kako su neki već dobili pomoć od donacija i kako oni neće imati prednost u odnosu na one koji čekaju "u redu" za pomoć.

- Svi oni trebat će kazati jesu li i koliko pomoći dobili od donacija, koje će onda biti umanjene do iznosa pune procjene štete. Ostavit ćemo dio novca za jednokratne pomoći pojedincima koji iz nekog razloga ne ulaze u ovu kategoriju jer možda nisu imali legalizirane objekte, a objekti su u požaru oštećeni. To su isto naši građani koji su oštećeni i njima također treba pomoći - jasan je gradonačelnik Močić, koji ovim putem zahvaljuje svima koji su na otvoreni bankovni račun za pomoć Omišu već uplatili određene novčane iznose.

- Tu su općine, gradovi, neke od njih nikad nisam imao priliku posjetiti ili s čelnim ljudima razgovarati, ali eto, pomogli su i ja im ovim putem od srca svima zahvaljujem - govori gradonačelnik.

U pomoć se uključila i Splitsko-dalmatinska županija s iznosom od 200.000 eura. Ministarstvo poljoprivrede procijenilo je štetu na 4,5 milijuna eura. Uništeno je oko 30.000 trsova vinove loze, 15.000 maslina te oko 400 voćaka. Ministar David Vlajčić obišao je opožarene površine i obećao poljoprivrednicima pomoć kako bi mogli obnoviti svoje nasade.

Koliko je omiški požar strahotno odjeknuo i u široj zajednici, najbolji su primjer Hrvati iz daleke Australije koji su odmah krenuli u prikupljanje pomoći. Hrvatski klub Concord iz Sydneya organizirao je veliku donatorsku večer. Cijeli iznos koji prikupe uplatit će za pomoć ranjenom Omišu. Mnogo je onih koji su odlučili pružiti pomoć, što dodatno ohrabruje jer Omiš nije ostao zaboravljen.

Na terenu Omišani još čiste zgarišta, neki su već krenuli s obnovom ne čekajući novac koji će naknadno dobiti. Poslovna zona Vrisovci u požaru je pretrpjela velike štete. Na zgarištu nekad uzornoga gospodarskog objekta tvrtke za popravke brodica, jahti i ostalih plovila Velum Nautica vlasnici Renato Franić i Ivan Sovulj već obnavljaju opožarene poslovne hale. Nemaju vremena za mnogo razgovora, tek stisak čvrste, garežom umrljane desnice. Niknut će na istome mjestu novi pogoni, jedino je što je u ovom trenutku sigurno.

Vlasnik nekadašnje tvrtke za izradu namještaja Zvonko Pandža tek potvrđuje sve već rečeno.

- Danima čistimo i nosimo otpad sa zgarišta, ali vjerujte, uskoro će ovdje biti novi uređeni pogoni. Ne damo se mi tek tako - govori Zvonko i pokazuje na goleme hrpe otpada koje je požar iza sebe ostavio.

Uz Jadransku magistralu režu izgorjele borove. Na strmim terenima opasnost su od klizišta. Sve treba ukloniti i sanirati prije prvih velikih kiša, doznajemo od gradonačelnika.

- Struja, voda i odvodi već su sanirani. Postavljaju se zaštitne žičane ograde na kritičnim dijelovima kako bi se zaustavila klizišta. Pokušavamo biti brzi i učinkoviti, ali jedno je sigurno: svugdje gdje budemo mogli, nećemo više zasađivati borovinu. Slušat ćemo struku i zasaditi neke druge kulture, ali bor više ne - govori gradonačelnik Močić.

U Nemiri mirno, tek poneki Omišanin na ostacima nekadašnjih ugostiteljskih objekata. Od objekta Zvizdan, koji je požar uništio, nema više ni spomena. Sve je već uklonjeno.

- Ma vratit ćemo sjaj našem Omišu. Obnovit ćemo sve što se bude dalo i nastaviti dalje. To je jedino što vam u ovom trenutku možemo reći - u prolazu nam govore dva postarija Omišanina, ne baš raspoložena za fotografiranje.

Uz cestu uredno posložena velika debla borova. Najvažnije je sad ukloniti i sanirati to jer borova koji su do sada dijelom "čuvali" prostore uz objekte od klizišta više nema. Nema ni velikih maslinika, vinograda, sve još nekako miriše na garež i podsjeća na strahotu omiškog požara. Drugi je ovo požar u posljednjih nekoliko godina na ovom prostoru, ali najrazorniji u cijeloj Hrvatskoj.