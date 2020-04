'Bilo je jasno gdje sve ovo ide, sami smo se morali zaštititi'

Vlasnica privatnog zagrebačkog doma za starije i nemoćne koja o svojim korisnicima brine deset godina, a neki su s njim od početka otvaranja, ispričala nam je koliko je razočarana lošom komunikacijom nadležnih prema domovima.

- To što nemamo koronu u domu samo je stvar sreće - započela je ova vlasnica, koja je odlučila ne ulaziti više u dom dok traje pandemija jer ima vani previše kontakata. Opisala je kako su se sami organizirali.

- Nismo od nikoga dobili upite. Bila je tek jedna javna smjernica da se zabrane posjeti još na početku pandemije, no mi smo to i prije toga samoinicijativno napravili. Bilo je jasno kuda sve ovo vodi, a kako u domu imamo i bolesne odlučili smo svesti rizik na najmanju mjeru. Dva puta dnevno dom se dezinficira, a kvake, štekeri i sve ono što se i više upotrebljava, dezinficiramo i češće. Korisnike potičemo da se preko skajpa čuju s obitelji. Djelatnici rade normalne smjene, dva puta im se mjeri temperatura. Jedna djelatnica nam se testirala jer je imala temperaturu iako smo od početka znali da uzrok vjerojatno nije korona. Pokazala se negativna. Organizirali smo dostavu hrane, a neke namirnice dezinficiramo. Uglavnom sve što radimo smo si sami zadali jer nigdje nije bilo uputa - kaže vlasnica. Ističe i kako su sasvim slučajno doznali da se Ministarstvu socijalne skrbi trebaju dostavljati podaci na poseban e-mail.

- Nitko nas o tome nije obavijestio nego smo iz medija slučajno čuli. Da biste uopće došli do tog e-maila na stranicama ministarstva morate se probijati kroz šumu informacija. Mi te stranice i inače popratimo, ali baš ne pomažu. Trebali su svim domovima poslati obavijest kao što svake godine šalju zahtjev za izvješćem što znači da od svih nas već imaju mailove - dodala je. Što se tiče nadležnih, tek su se od početka tjedna, kaže, počeli javljati domovima.

- Bandić je odlučio podijeliti nešto rukavica i maski nakon što se jedan vlasnik doma požalio javno na sve naše probleme. Eto i mi smo dobili 100 maski i 200 rukavica, što je simbolično, ali smo zahvalni i na tome. Zavod za javno zdravstvo je poslao jedan konkretan dopis u kojem nas poziva da pošaljemo djelatnike na obuku za uzimanje brisa za Covid ako želimo te su poslali i nekoliko testova za uzorke i protokol. To mi je recimo bilo zanimljivo, no ne znam zašto sestre slati na obuku za bris kad to ionako nauče u školi jer se ovaj ni po čemu ne razlikuje od drugih - rekla je.

Na kraju je pohvalila zagrebačku Hitnu pomoć.

- Sa i bez korone oni su doista na nivou i dolaze na vrijeme, informiraju nas o svemu i s njima se o svemu dogovaramo. Tako je i u pandemiji i zaista ih treba javno pohvaliti - zaključila je.