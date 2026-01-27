Biloglav pozvao na raspravu o cijepljenju protiv HPV-a: 'Bez povjerenja neće biti rezultata'

Saborski zastupnik stranke DOMiNO Damir Biloglav pozvao je u utorak na širu društvenu raspravu prije donošenja odluke o uvođenju obveznog cijepljenja protiv HPV-a kako dio građana ne bi izgubio povjerenje u zdravstveni sustav kao u vrijeme kampanje cijepljenja protiv covida.

- Najava Ministarstva zdravstva o uvođenju obveznog cijepljenja protiv HPV-a otvaraju šira društvena, pravna i etička pitanja o kojima je potrebno otvoriti argumentiranu raspravu - poručio je Biloglav s konferenciji za medije u Saboru.

U tom je kontekstu najavio održavanje okruglog stola u Saboru na kojem bi se okupili epidemiolozi, liječnici primarne zdravstvene zaštite, pravnici i etičari kako bi se sagledali svi aspekti moguće odluke o obveznom cijepljenju protiv HPV-a. Ta bi rasprava trebala definirati javnozdravstvene ciljeve i procijeniti koji bi model u hrvatskim okolnostima bio najučinkovitiji i najodrživiji.

- Kada se uvodi obveza, ona mora imati snažno stručno uporište, ali i društvenu prihvaćenost - istaknuo je upozorivši da sama administrativna najava nije dovoljna za tako osjetljivo pitanje.

Biloglav je rekao da je cjepivo protiv HPV-a u Hrvatskoj dostupno od 2007. godine, a danas se primjenjuje najnovija verzija koja štiti od devet onkogenih tipova virusa odgovornog za razvoj raka vrata maternice, ali i drugih zloćudnih bolesti. Naglasio je da oko sigurnosti i učinkovitosti cjepiva u stručnoj zajednici ne postoji ozbiljan prijepor.

Prema njegovim riječima, procijepljenost ciljane populacije u Hrvatskoj relativno je dobra u usporedbi s nekim zemljama u okruženju, iako još uvijek ne doseže razine koje preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Upravo zato, smatra, ključno je pitanje na koji se način želi povećati obuhvat – uvođenjem obveze ili snažnijom edukacijom i komunikacijom prema roditeljima i mladima.

Zagreb: Domino o najavi obveznog cijepljenja protiv HPV-a | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Osvrnuo se i na međunarodni kontekst, navodeći da je u Europi obvezno cijepljenje protiv HPV-a zasad uvedeno samo u Ukrajini, dok većina država provodi dobrovoljne programe. U svijetu je, dodao je, tek nekoliko zemalja koje su se odlučile za obvezni model, te je među njima naveo Ruandu i Turkmenistan.

Upozorio je i na iskustvo iz razdoblja pandemije, kada je, kako je rekao, dio javnosti izgubio povjerenje u zdravstveni sustav zbog načina donošenja i komuniciranja odluka.

- Ako želimo postići visoku procijepljenost, moramo raditi na informiranju, dijalogu i uključivanju primarne zdravstvene zaštite. Obveza bez povjerenja ne daje dobre rezultate - poručio je Biloglav.

Iz Ministarstva zdravstva proteklog su vikenda objavili da bi od iduće godine u Hrvatskoj cijepljenje protiv humanog papiloma virusa (HPV) trebalo postati obvezno, nakon zakonskih izmjena koje se planiraju u drugom kvartalu ove godine.