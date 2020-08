'Bio je kod mene na ručku dva dana prije ubojstva i rekao da su mu neki stavili nož pod vrat'

Pokazao mi je ljekove koje pije i kad sam vidio da je rastresen, ponudio sam mu da ga odvezem u bolnicu po pomoć. Rekao mi je da ne treba, ispričao je svjedok, ujedno i susjed obitelji Zavadlav

<p>U nastavku suđenja Filipu Zavadlavu među ostalima je jedno od dužih svjedočenja dao njihov susjed Damir Šolić. Šolić živi preko puta obitelji Zavadlav, a na ulasku u sudnicu srdačno je mahnuo Filipu i pozdravio ga.</p><p>Naveo je da je u obitelji uvijek bilo nesuglasica, ali nikada među djecom te s njima nikada nije imao nikakve sukobe.</p><p>Dva dana prije nego je Filip Zavadlav počinio trostruko ubojstvo, Šolić je sreo Zavadlava u zgradi i pozvao ga kod sebe u stan na ručak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Nastavlja se suđenje Zavadlavu</strong></p><p>- Bio je jako tih, kao da je u njemu nešto kuhalo. Pitao sam ga što mu je, rekao mi je da ga je ostavila cura, pa sam mu odgovorio da će biti još cura. Pokazao mi je ljekove koje pije i kad sam vidio da je baš rastresen, pa čak i nesuvisao, ponudio sam mu da ga odvezem u bolnicu ako mu treba liječnička pomoć. Rekao mi je da ne treba i onda mi pokazao četiri ili pet vrsta ljekova koje pije - rekao je Šolić.</p><p>Dodao je da mu je Zavadlav rekao da nije spavao 10-15 dana, te istaknuo da je primijetio da je Zavadlav jako smršavio.</p><p>- Pitao sam ga ima li problema sa zakonom, a Filip mi je odgovorio da su mu neke osobe stavile nož pod vrat, ali da to nije prijavio policiji.</p><p>Dva dana kasnije, na dan pucnjave, Šolić je bio u kafiću Borsalino gdje je gledao rukometnu utakmicu. Tamo je sreo Stanu, brata Filipa Zavadlava, a Šolić je u međuvremenu čuo da je u gradu bila pucnjava. Stane mu je rekao: "Šjor Damire, jeste vidjeli što se dogodilo? To je učinio moj brat."</p><p>Šolić je dodao da se iznenadio kad je vidio da je Filip Zavadlav došao u kafić s ocem i još jednim muškarcem za kojeg je kasnije saznao da je njegov socijalni radnik.</p><p>- U jednom trenutku su sva trojica izašla van, a ja sam osjetio potrebu pitati Filipa je li to zaista on napravio, dečko koji je kod mene dva dana ranije sjedio na ručku. Pitao sam ga: "Filipe moj, što si učinio, ubio si tri čovjeka", a on mi je rekao "Nisam to učinio ja". Izgledalo mi je da ne govori razgovjetno - rekao je Šolić.</p><p>Svjedočila je i prodavačica iz trgovine i još jedan svjedok, koji su govorili o događajima koji su uslijedili nakon ubojstva, ali nisu vidjeli Zavadlava da ispaljuje metke. </p><p>Milena Torlak, majka ubijenog Jurice Torlaka nije se pojavila na svjedočenju, iako je trebala doći.</p>