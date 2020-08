Zavadlav namigivao, živahno je odgovarao, iznenadio ga je broj ljudi: 'Je li se prodaju ulaznice?'

Filipa Zavadlava kao da nije osobito potreslo suočenje s roditeljima svojih žrtava. Ubojica s kalašnjikovom je čak bio, moglo bi se reći - bizarno živahan

<p>Majka <strong>Marina Bobana</strong> i otac <strong>Marina Ožića Paića</strong> našli su se prvi put oči u oči s ubojicom sinova.</p><p>Prizor u splitskoj sudnici bio je mučan. Čim je ušao u sudnicu, otac Marina Ožića Paića pogledao je prema <strong>Zavadlavu</strong>. Pogled nije bio prijateljski.</p><p>- Sina mi je ubio kao psa! - rekao je na svjedočenju <strong>Vlado Ožić Paić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Otac ubijenog Marina o Zavadlavu </strong></p><p>U košulji kratkih rukava, s maskom na licu, ubojica s kalašnjikovom nepomično je sjedio s lisicama na nogama i za pojasom. U ruci je držao jabuku iz lunch-paketa. Naime, na suđenje dolazi iz zatvora u Gospiću.</p><p><strong>Marijana Knežević</strong>, majka <strong>Marina Bobana</strong>, nakon svjedočenja (također je u nekim momentima bila na rubu suza), koračajući prema vratima, dugotrajnim pogledom fiksirala je optuženog. Toliko je bila koncentrirana da se prenula kada je sutkinja Strinić bez zle namjere kazala “doviđenja”. Trgnula se i uzvratila “ispričavam se, doviđenja”.</p><p>Marijana nije bila u Hrvatskoj te subote 11. siječnja 2020.</p><p>- Marin je bio živahan kao dijete, išao je u školu na Brdima, a kao maloljetnik je završio u Turopolju. Poslije se smirio, zaposlio pa i otvorio firmu, a nikakve veze nema s drogom - kazala je svjedokinja dodajući kako je<strong> Stanislav Zavadlav</strong> (mlađi brat optuženog) bio s njenim sinom 2018. godine u njihovoj kući na Hvaru.</p><p>- Moj sin mu je htio pomoći da se ostavi droge, bili su desetak dana, radili su na kući. Međutim, kada je Stane ukrao šteku Marlbora iz trgovine, to je bio kraj. Marin je podmirio račun, ali Stane je otišao iz Jelse...</p><p>Ni Vlado Ožić Paić nije bio u Hrvatskoj kad je saznao da mu je ubijen sin.</p><p>- Zazvonio mi je mobitel, javio sam se, s druge strane je prvo bio muk. Onda sam čuo glas kuma, pitao sam što je, rekao mi je “dogodilo se ono najgore, nema ga više...” - iako je svjedok Vlado Ožić Paić, prekaljeni ratni veteran, čovjek koji je nakon rata po vlastitom priznanju sudjelovao u razminiranju sumnjivih površina u RH, ipak nije mogao suspregnuti suze dok je opisivao kako je doznao za smrt Marina Ožića Paića.</p><h2>'Cijeli život sam ga branio'</h2><p>Vraćao se s puta u Sarajevo kada je doznao za krvoproliće u samom središtu Splita u kojem je ubijen njegov sin.</p><p>- Cijeli život sam ga branio, a danas sam ovdje jer posljednji put mogu učiniti nešto za svog sina. Marin Ožić Paić nema nikakve veze s ovim slučajem. Nije maltretirao ni zlostavljao nikoga od obitelji Zavadlav. Ubijen je greškom, nevin, ustrijeljen s leđa kao pas i ostavljen da se uguši u svojoj krvi dok se ubojica otišao istuširati i popiti piće. Ubijen je greškom, zbog motora Suzuki Burgman, imam saznanja da je ubojica mislio kako je na motoru Malvasija. Iskreno se nadam da će ovaj sud odraditi svoj posao i poslati poruku, da se ovako nešto više nikad ne dogodi, da nitko ne smije uzeti pravdu u svoje ruke... Bio je centar mog svemira. Bio je moje sunce oko kojeg sam se vrtio, a netko je izbio to sunce, sad sam osuđen živjeti u mraku - potresno, iskreno, bilo je svjedočanstvo oca jednog od ubijenih mladića tijekom suđenja Filipu Zavadlavu (25), optuženom za masakr u Velom Varošu, za trostruko teško ubojstvo.</p><p>Kasnije je ispred zgrade splitskog suda Vlado Ožić Paić prisnažio svoje tvrdnje iznesene tijekom ročišta.</p><p>- Očekujem maksimalnu kaznu za ubojicu svog sina. Marin Ožić Paić je lik iz neke druge priče, griješio je u životu i za to je bio spreman snositi posljedice. Ali svima treba poslati poruku da ovo nije film pravda za Filipa Zavadlava, nego pravda za Ožića Paića, Torlaka i Marina Bobana...</p><h2>Zavadlav pod terapijom </h2><p><strong>Filipa Zavadlava </strong>kao da nije osobito potreslo suočenje s roditeljima svojih žrtava. Ubojica s kalašnjikovom je čak bio, moglo bi se reći - bizarno živahan. Uveden je u lancima, uz pratnju četiri pravosudna policajca (uvijek su barem tri bila uz njega), a očigledno ga je brojna publika iznenadila pa je kratko komentirao u stilu “je li se prodaju ulaznice?”</p><p>U velikoj dvorani je bilo preko dvadeset posjetitelja, zbog epidemioloških mjera - inače bi sudnica bila dupkom puna. Dok su mu skidali lisičine s ruku, optuženi za trostruko teško ubojstvo namignuo je fotoreporterima. I kasnije je, u komunikaciji sa sutkinjom (nije se želio očitovati o optužnici, iako je razumio, a zasad ne namjerava iznositi obranu) bio prilično živahan. Nije ipak postavljao pitanja, pogledavao je prema odvjetniku<strong> Branku Šeriću</strong> koji je sudeći po kretnjama zasad zadovoljan ponašanjem Zavadlava. Branitelj je uostalom potvrdio da je pod terapijom. Po završetku rasprave nakratko je ipak uspio kontaktirati s gospođom iz publike, prije nego li će pod jakom policijskom pratnjom biti vraćen u zatvor u Gospiću. Za razliku od pripremnog ročišta, kada smo na punktovima oko zgrade splitskog suda vidjeli brojne patrole te policajce u civilu - čak ih je bilo na krovu suda! - u srijedu je osiguranje bilo diskretnije.</p>