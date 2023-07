'Bio sam na 42 metra visine kad je krenula oluja, slagao sam ženi da sam dolje, da ne brine'

Nezapamćena oluja koja je u srijedu pogodila Zagreb, Moslavinu i Slavoniju, te odnijela četiri života, mnogima je utjerala strah u kosti. Međutim, najstrašnije je bilo radnicima koji su u trenutku snažnih naleta vjetrova radili na visinama. Uslijed velikog nevremena koje je pogodilo sjever i istok Hrvatske srušila se građevinska dizalica. U njoj je bio radnik koji je srećom preživio pad. Radi se o indijskom državljaninu koji ima višestruki prijelom ruke i dobro se osjeća. Trenutno je hospitaliziran u bolnici Sveti Duh, a sinoć ga je u bolnici posjetio ministar zdravstva Vili Beroš.

POGLEDAJTE VIDEO:

Razgovarali smo s jednim radnikom na kranu koji nam je ispričao svoje iskustvo, a u trenu oluje našao se na visini od 42 metra.

- Bio sam na kranu kad je bila oluja, na nekih 42 metra. Vidimo sam oluju, ali nisam se spustio dolje prije nje iako sam imao vremena za to. Pošto mi je kran dobar i znam da je osiguran kako se i treba osigurati, obložen je s dovoljno betona, tako da sam bio siguran. naleti vjetra bi trebali biti preko 300 kilometara na sat da ga sruši - rekao nam je kranist koji je radio u tom trenu u centru Zagreba.

Procedura oko silaska

Priznaje i kako nije mislio da će biti tako jaka oluja.

- Kad sam vidio da će biti jača oluja, odlučio sam ostati gore. Inače mi treba do 40 sekundi da siđem, dok ga otkočim pa dok zakočim kabinu. No procijenio sam da je puno sigurnije ostati gore, nego da se spuštam kad je to sve krenulo. Pošto znam da je kran na kojem radim siguran i znam njegove mogućnosti, nisam bio preplašen, iako moram priznati da dosad nisam imao takav osjećaj, djelovalo je zastrašujuće. Do mene su bila još četiri krana i svi smo ostali gore. Iako se često susrećemo s olujama dok radimo, moram reći kako nikad nije bilo tako - kazao nam je.

Čekao je navodi nekoliko minuta da prođe oluja i potom se spustio.

- Dok sam silazio, vjetar mi je samo otpuhao kapu, ništa se nikome od nas nije dogodilo, osim ovom kolegi Indijcu koji je pao s dizalice, no moram reći kako je upitno zašto je pao, dizalice ne bi smjele tako padati ako su dobro osigurane - rekao nam je.

Na pitanje je li ga tko zvao dok je za vrijeme oluje bio u kabini, kaže da je pričao sa ženom.

- Rekao sam joj da sam sišao prije nego je oluja snažno krenula, nisam htio da bude isprepadana - kaže na kraju.