Poduzetnika Nenada Bukovca nisam poznavao do trenutka kad me tražio pomoć za nekog svog prijatelja, koji je u lošoj imovinskoj situaciji, a trebalo ga je operirati. Do mene je došao preko zajedničkog prijatelja iz Sarajeva, koji mi je potvrdio cijelu priču i ja sam tog čovjeka besplatno operirao, rekao nam je Nikica Gabrić, poznati hrvatski liječnik i oftalmolog.