Biograd: Muškarac uzeo radne strojeve od Nijemca pa nestao, šteta veća od 12.000 eura

Policija u Biogradu razotkrila je slučaj koji se vuče još od ljeta 2022. godine. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 48-godišnjeg hrvatskog državljanina podnesena je kaznena prijava zbog sumnje na prijevaru. Prema sumnjama istražitelja, on je u lipnju 2022. od 70-godišnjeg državljanina Njemačke preuzeo građevinske radne strojeve i opremu. Dogovor je bio da za jedan stroj plaćat će najam, a ostatak će postupno otkupiti.

No, prema policijskim navodima, dogovor nikada nije ispoštovan. Novac nije uplatio, strojeve i opremu nije vratio, a s vremenom je, sumnja se, potpuno prekinuo kontakt s vlasnikom.

Njemački državljanin tako je ostao bez svoje mehanizacije i pretrpio materijalnu štetu veću od 12.000 eura.

Po završetku istrage, 48-godišnjak je kazneno prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo prijevare.