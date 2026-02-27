Prevara SMS-om u Koprivnici: Ažurirala bankovnu aplikaciju pa joj s računa skinuli 3500 €

Koprivnička policija zaprimila je kaznenu prijavu 44-godišnjakinje kojoj je skinut novac s računa nakon što je prema uputama sms poruke ažurirala bankovnu aplikaciju, izvijestili su u petak iz PU Koprivničko-križevačke. Policija je zaprimila kaznenu prijavu 44-godišnjakinje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare, nakon što joj je s bankovnog računa neovlašteno isplaćeno 3.500 eura.

Prema navodima policije, oštećena je 24. veljače na mobilni uređaj zaprimila SMS poruku za koju je vjerovala da ju je poslala njezina banka. Nepoznata osoba dovela ju je u zabludu tražeći da putem poveznice ažurira aplikaciju mobilnog bankarstva i unese PIN, što je ona i učinila. Ubrzo nakon toga s njezina računa isplaćen je novac bez njezina odobrenja.

Policija provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla počinitelja.

Iz policije upozoravaju građane da banke nikada putem SMS-a, e-maila ili društvenih mreža ne traže unos osobnih podataka, PIN-a, CVV broja s kartice, lozinki ili jednokratnih autentifikacijskih kodova putem poveznica. Građanima savjetuju da ne otvaraju sumnjive linkove niti unose podatke na stranicama do kojih su došli putem poruka nepoznatih ili sumnjivih pošiljatelja.

Poseban oprez potreban je kod poruka koje stvaraju osjećaj hitnosti, poput onih koje upozoravaju na blokadu računa ili isteka aplikacije. U slučaju sumnje, građanima se preporučuje da se obrate svojoj banci putem službenih kontakata te aktiviraju dodatne sigurnosne opcije poput biometrijske zaštite i obavijesti o transakcijama.