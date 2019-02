Biogradski vijećnik na sjednicu došao odjeven u Djeda Mraza

Ante Fuzul, gradski vijećnik u Biogradu na moru, na sjednicu vijeća u utorak je došao odjeven u Djeda Mraza. Kako je objasnio na društvenim mrežama, to je učinio jer ga je gradonačelnik optužio da obećava ono što ne može ispuniti. Fuzul je shvatio da nije davao nikakva obećanja pa je donio popis neostvarenih obećanja u gradu u posljednjih 12 godina.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

Danas sam u liku Djeda Mraza prisustvovao sjednici gradskog vijeća. Kako me je gradonačelnik nazvao lažnim Djedicom i rekao da obećavam ono što ne mogu ispuniti, tako sam se pokušao sjetiti koja sam ja to obećanja dao, a nisam ispunio i shvatio da uopće nemam danih obećanja, a kako Djedica pa makar i lažni mora donijeti poklone, donio sam obećanja onog tko ih daje 12 godina, a vi prosudite jesu li lažna. Ja ne vidim ostvarenje istih, no ja imam problema s vidom, bar tako tvrdi naš gradonačelnik, pa me zanima vidite li vi ostvarenje tih obećanja koja navodim u tekstu ispod:

- Golf igralište – prva najava gradnje 2008. godine – sanacija Baštijunskog briga preduvjet koja nije ni počela

- Katarina otok ljubavi – propali projekt jednom spomenut 2010 godine pred izbore i nikad više. Još uvijek čekamo na prvo vjenčanje koje će se tamo održati.

- Obnova osnovne škole – obećanje koje je nastalo i ostalo negdje u 2011. godini, kao i kod svega ostalog, gradonačelnik je napravio sve što je trebao, osim da završi projekt do kraja

- Dom za stare i nemoćne za 1000 korisnika – mi bi ga napravili, ali nikako da nađemo mjesto gdje bi to trebalo biti – obećanje koje je krenulo u 2012. godini prvo u krugu Ortopedske bolnice, pa preselilo na Kumenat iza srednje škole, pa se opet seli u krug Ortopedske – baš neka lutalica – nikako da se skrasi

- Zdravstveno – turistički centar u krugu Ortopedske bolnice – još uvijek tinja nada da će taj projekt zaživjeti jer ga je nedavno spomenuo čak i Župan Longin, obećano 2011. godine

- Karting centar – još malo pa će biti napravljen, gradonačelnik je s navedenim obećanjem počeo puniti novinske stupce kad i s golfom, te je to pored golfa najdugovječniji projekt.

- PUO – građani nisu shvatili pojam Pučkog otvorenog učilišta u pogledu kina – u kino možete samo kad je zrak dovoljno topao da idete u Ljetno kino, no kad i njega krenemo renovirati, otvoreno Vam je da odete bilo gdje, tko u kino više ide.

- Uređenje obalnog pojasa u lučici Jaz – već duže vrijeme se vrti na gradskoj stranici filmić o uređenju koje nikako da krene

- Stara škola – kameleon koji nikako da postane nešto stalno – od namjene za potrebe visoke škole Krčelić (obećanje iz 2013) do Biosfere i još uvijek nije počela davno najavljena obnova

- Zabavni centar – pompozno najavljivani projekt izgradnje zabavnog parka s noćnim barovima i drugim sadržajima iz 2009. godine, nestao brzo čim se iskazala želja za izgradnjom Fun parka.

- Visoka škola – projekt koji se najavljuje gradnjom zgrade visoke škole još tamo 2013. godine, pa je negdje u toj godini i ostao sam projekt.

- Solarna elektrana – najavljena 2012. godine te grad i danas ima 15% energije koju koristi za rasvjetu, a Kanađani, Nijemci, Slovenci i ostali silno zainteresirani investitori u kantama prenose viškove energije koju su proizveli solarni paneli u Biogradu.

Živjeli vi meni, ipak su dani karnevala u Biogradu, problem je jedino što naš traje dvanaestu godinu bez prekida.