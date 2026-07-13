Biografija: Vesna Parun

Na obali Jadranskog mora, na otoku Zlarinu, 10. travnja 1922. godine, rodila se djevojčica kojoj je suđeno da postane jedna od najvažnijih pjesničkih glasova Hrvatske – Vesna Parun. Već od najranijih dana, život joj nije bio naklonjen: otac Ante, općinski činovnik s Prvića, često je ostajao bez posla, a majka Antica sa Šolte borila se za četvero djece kroz neimaštinu i stalne selidbe. Djetinjstvo je Vesna provela između Zlarina, Splita, Šibenika i Biograda na Moru, često kod rodbine, u potrazi za stabilnošću i toplinom doma.



Već kao djevojčica pokazala je iznimnu darovitost i upornost. Osnovnu školu završila je na Visu, a gimnaziju u Šibeniku i Splitu, gdje je 1940. maturirala kao odlična učenica. No, život joj nije ostavljao mnogo izbora – od četrnaeste godine sama se uzdržavala podučavanjem, svjesna da joj jedino znanje može otvoriti vrata boljeg života. Jesen 1940. donosi novu etapu: Vesna dolazi u Zagreb i upisuje romanistiku na Filozofskom fakultetu, no uskoro rat mijenja sve.



Drugi svjetski rat donosi bijeg, povratke i gubitke. Obitelj se seli u Sesvete, brat odlazi u partizane i pogiba, a Vesna se bori s bolešću i tugom. Ratne godine obilježava i nesretna ljubav koja će je pratiti kroz život, ostavljajući duboke tragove u njezinoj poeziji. Nakon rata, prebacuje se na studij filozofije, no zbog bolesti i osobnih tragedija, studij nikad ne dovršava.



1947. godine, na radnoj akciji na pruzi Šamac–Sarajevo, obolijeva od tifusa. Tada, u 25. godini, objavljuje svoju prvu zbirku poezije "Zore i vihori". Ova knjiga, koja slavi život, rad i hrabrost, označila je prekretnicu u novijoj hrvatskoj poeziji i naišla na oštre kritike tadašnjih ideoloških čuvara, jer nije bila dovoljno politički angažirana. No, Vesna je od početka bila svoja – odbijala je podilaziti bilo kome, vjerujući da je umjetnost iznad politike.



Njezina pjesnička zvijezda ubrzo sjaji punim sjajem. Vesna Parun postaje prva žena u hrvatskoj književnosti koja živi isključivo od svog književnog rada. Piše poeziju, prozu, drame, dječje pjesme i satire, a njezina kreativnost i stvaralačka energija rezultiraju s više od 60 knjiga. Njezina djela prevođena su na mnoge jezike, a pjesme su joj uglazbljivali poznati skladatelji poput Ivane Lang.



Ljubav je postala središnji motiv njezina opusa, osobito nakon zbirke "Crna maslina" (1955.), dok su kasnije zbirke donijele i satirične, pa i erotske tonove. Djeca su također bila važna inspiracija: "Mačak Džingiskan i Miki Trasi" (1968.) jedno je od najpoznatijih djela hrvatske dječje književnosti.



No, Vesnin život nije bio samo slavlje. Godine 1962. seli u Bugarsku, gdje se udaje, ali brak završava razvodom, a život u Sofiji obilježen je sumnjama i optužbama za špijunažu, zbog čega je 1967. protjerana iz zemlje. Ipak, u Bugarskoj stječe prijateljstva s uglednim pjesnicima i ostaje zapamćena kao važan kulturni most između dviju država.





Nakon povratka u Zagreb, Vesna živi skromno, povučeno, u Studentskom gradu u Dubravi. Godine 2000., zbog bolesti, seli se u Stubičke Toplice, gdje upoznaje prosjakinju Magdicu, svoju "najveću životnu učiteljicu". Posljednje godine života obilježene su samoćom, ali i dubokom vjerom u vlastitu misiju – ostati vjerna sebi i poeziji, bez kompromisa.



Njezina životna filozofija bila je jednostavna i bolno iskrena: "U školi se moglo naučiti mnogo, o gramatici i prirodopisu, manje o povijesti i zvijezdama, a o čovjeku i životu – gotovo ništa." Vesna je kroz stihove učila i druge, a najviše samu sebe, o smislu patnje, ljepoti ljubavi i težini postojanja.



Za svoj golemi opus nagrađena je brojnim nagradama: Matica hrvatska za zbirku "Pjesme" (1948.), Nagrada grada Zagreba za "Crnu maslinu" (1955.), godišnja Nagrada Vladimir Nazor (1959.), Grigor Vitez za dječji roman, Zmajeva nagrada, Tin Ujević za sonete, te Nagrada Vladimir Nazor za životno djelo (1982.). 2002. godine dobila je Povelju Visoka žuta žita za trajni doprinos hrvatskoj književnosti, a 2010. Europsku književnu nagradu.



Vesna Parun preminula je 25. listopada 2010. godine u Stubičkim Toplicama, u 88. godini života. Pokopana je na starom groblju u Grohotama na Šolti, otoku s kojeg je potekla njezina majka.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija





Danas, Vesna Parun ostaje simbol neukrotivog stvaralaštva, ženske snage i umjetničke autentičnosti. Njezini stihovi i dalje odzvanjaju kao oda ljubavi, životu i hrabrosti, a njezina biografija podsjetnik je da su najveći umjetnici često oni koji su najviše patili – i najviše voljeli. Vesna Parun nije bila samo pjesnikinja, bila je životna učiteljica generacija, žena koja je odabrala samoću, ali nikad nije pristala na šutnju.