NOVI EXPRESS Dio francuskih vojnih analitičara počeo je postavljati neugodna pitanja. Ne o cijeni ugovora niti o sposobnostima Rafalea, nego o okruženju u kojem će djelovati u Vučićevoj Srbiji
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Francuzima je došlo iz guz..ce u glavu: Rafalei u Srbiji mogli bi ispasti teška svinjarija...
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Kad je francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio da će Srbija kupiti 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale, u Parizu se govorilo o velikom geopolitičkom uspjehu. Ugovor vrijedan oko 2,7 milijardi eura nije predstavljen samo kao posao stoljeća za Dassault Aviation, nego i kao strateški instrument kojim bi se Srbija postupno izvukla iz ruskog zagrljaja i čvršće vezala uz Europsku uniju. Macron je tad izjavio da je riječ o “strateškoj promjeni unatoč brojnim pritiscima”, jasno dajući do znanja kako u prodaji Rafalea vidi mnogo više od običnog izvoznog ugovora.
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