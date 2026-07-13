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NEVJEROJATNO SPAŠAVANJE

VIDEO Drama u Jadranu: Auto završio u moru, vojnici odmah skočili i spasili vozača od smrti

Piše 24sata,
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VIDEO Drama u Jadranu: Auto završio u moru, vojnici odmah skočili i spasili vozača od smrti
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Pripadnici talijanske vojske slučajno su se našli na Piazza Unità d'Italia kada je automobil s vozačem upao u more. Bez razmišljanja su skočili u akciju spašavanja.

Nevjerojatna scena odigrala se tijekom vikenda u samom središtu Trsta. Automobil s vozačem iznenada je završio u moru na poznatom gradskom trgu Piazza Unità d'Italia, a prava drama odvijala se pred očima prolaznika. U pomoć su odmah priskočili pripadnici talijanske vojske koji su se u tom trenutku, iako izvan službe, slučajno zatekli na mjestu događaja. Bez oklijevanja su skočili u more kako bi pokušali spasiti osobu zarobljenu u vozilu. Talijansko ministarstvo obrane objavilo je dramatičnu snimku akcije spašavanja. Na njoj se vidi kako vojnici doplivavaju do automobila, a nakon nekoliko napetih trenutaka uspijevaju izvući vozača na sigurno i predati ga ekipama za spašavanje.

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Automobil upao u more VIDEO
Automobil upao u more | Video: 24sata/X

Talijanski ministar obrane Guido Crosetto pohvalio je njihovu reakciju i istaknuo da je riječ o primjeru hrabrosti i spremnosti na pomoć drugima.

- Brza i odlučna intervencija koja je pomogla spasiti život, predstavlja najistinitiji izraz vrijednosti koje Vojna akademija prenosi budućim časnicima - napisao je Crosetto.

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Dodao je kako su vojnici svojim postupkom pokazali što znači služiti drugima.

- Njihova hrabrost, priprema i osjećaj dužnosti čine cijelu obranu ponosnom. Djelovali su instinktivno, stavljajući vlastite živote u službu druge osobe. To je najistinitije značenje biti vojnik: služiti domovini i štititi ljudski život, uvijek, čak i kada dužnost to ne zahtijeva. Hvala vam - stoji u objavi ministarstva.

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Komentari 15
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