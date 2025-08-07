Nakon punih 15 godina strpljenja, rada i čekanja najveći lopoč na svijetu konačno je procvjetao u mojem botaničkom vrtu. Sve se isplatilo kada sam ugledao taj predivni cvijet, kazao je Davor Cetina
Biolog Davor: ’Čekao sam 15 godina da moj lopoč procvjeta!’
Pokušaji i pogreške doveli su me do toga da je najveći lopoč konačno procvjetao. I to kad sam ove godine digao ruke od svega. Ispričao nam je to biolog Davor Cetina (41). Punih petnaest godina strpljivo je čekao da najveći lopoč na svijetu, koji uzgaja pored tisuća drugih vrsta bilja, konačno procvjeta. U mjestu Golubovo kraj Vodnjana vlasnika vrtlarije Kalići najveći lopoč je nakon punih petnaest godina nagradio predivnim cvijetom. Davor, po struci biolog, kaže da je nekoliko godina pokušavao gotovo sve kako bi njegov lopoč iz porodice Victoria cruizana konačno procvjetao i dao mu prizor vrijedan svakog divljenja.
