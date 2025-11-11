Biščević predstavio Diplomacy at the Table: Kako se svjetske odluke donose između zalogaja

Osim diplomatskih elemenata, tu ima i puno dramaturgije. U nekim slučajevima je to čisto kazalište. Počne na jedan način, a ne znaš kao će završiti. Komedija završi kao tragedija, rekao je poznati hrvatski veleposlanik Hido Biščević u srijedu u Zagrebu na predstavljanju autorske knjige "Diplomacy at the table" (Diplomacija za stolom).

To je knjiga koja spaja politiku, diplomaciju i gastronomiju u fascinantnu priču o povezanosti hrane i svjetske povijesti.

Autor, koji je dugogodišnji diplomat, kroz anegdote s brojnih službenih ručkova i večera otkriva kako su se za stolom donosile velike političke odluke.

U društvu svjetskih lidera poput Georgea W. Busha, Ivana Pavla II., Putina, Thatcher i drugih, vodi nas kroz muzej svjetskih vođa“ donoseći jelovnike pretvorene u recepte. Putujući od Turske do Rusije i BiH, vješto povezuje kulture, okuse i diplomaciju u jedinstvenu kulinarsko-političku kroniku.

- Zašto je ova knjiga neobična? Ona je, prije svega, kulinarska, o tome će više reći gospodin Karabančak. Kulinarska je po tome što, kad jedete neko izuzetno fino jelo, otkrivate njegove sastojke, nijanse, okuse i kulinarske senzacije. Tako je i ova knjiga, puna je senzacija, iznenađenja i obrata. Ona je kulinarska knjiga, ali i putopis. Istodobno je zbirka portreta, zemljopisna priča, duhovna, katolička knjiga, a na trenutke i filmska. Zašto je ona sve to? Zato što je Hido takav čovjek. Zapravo, i ta knjiga o kojoj govorimo, to je sam Hido. Hido, kulinarski znalac i pjesnik, slikar, rock-kritičar. Sve to u jednoj osobi - rekao je dramatičar i publicist Nino Škrabe koji je kao i Stevo Karapandža kulinarski chef i književnik napisao predgovor.

Biščević se prisjetio i jedne anegdote iz Tirane, koja je nasmijala okupljene.



- U Tirani smo imali jednu od epizoda s ribama. George W. Bush tada je sazvao sastanak s premijerima. Sali Berishom iz Albanije, talijanskim premijerom i našim premijerom, da razgovaraju o pristupanju naših triju zemalja NATO paktu. Ta mi je epizoda posebno ostala u sjećanju. Naime, mi smo sletjeli u Tiranu neposredno nakon što je Bush sletio. Dok je prolazio gradom, stotine tisuća Albanaca izašle su na ulice, vjerojatno i iz podsvjesnog otpora prema prošlim vremenima Envera Hodže i pozdravljali su ga, mahali... Bush, oduševljen, izašao je iz automobila, pružao ruke ljudima, uzvikivao: “Give me five! Give me five!” Sve je to snimljeno i objavljeno. A onda, nema sata na ruci. “Pustite NATO, sat je sat!” - prisjeća se Biščević.

- Nakon toga, nas trojica idemo na ručak. Kako sam ja tada već imao pedesetak, možda i stotinu raznih recepata i jelovnika prikupljenih s putovanja, rutinski uzmem jelovnik i gledam. Pastrva u umaku od naranče, a albanski prijevod za pastrvu je kuran. A to je bilo u vrijeme američke intervencije u Iraku, kad je antimuslimansko raspoloženje bilo na vrhuncu. Dignem se uzmem jelovnik i prilazim Bushu i objašnjavam kako skupljam jelovnike, može li se potpisati. I pokažem gdje. I on se popiše pod kuran - prisjeća se. Fotografija menija i potpisa je u samoj knjizi.

A bilo je još mnogo takvih epizoda, nevjerojatnih, smiješnih, gotovo filmskih.

Na predstavljanju su bili i Neven Pelicarić veleposlanik, savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za vanjsku i europsku politiku i Želimir Babogredac direktor Croatia Recordsa.