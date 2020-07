Na Biševu još od 1991. godine nisu izašli na izbore: Otok na koji je Hrvatska zaboravila

Izborni dani na Biševu izgledaju ovako: ubaci se led u bevandu, na stol se složi briškula, privuku se tronošci, pa mještani pod slamnatim šeširima broje punte. Tad se s nestrpljenjem očekuju prve izlazne ankete

<p>Stanovnici Biševa zadnji put su na birališta izašli kad su odlučivali žele li odcjepljenje iz Jugoslavije. U samostalnoj Republici Hrvatskoj glasačka kutija nikad nije doplovila do škoja. Čak ni u obliku zalutalog smeća. </p><p>A to znači da 29 godina na naseljenom otoku nisu održani ni referendumi ni izbori ni ostali praznici demokracije. Ti otočani nisu pred glasačkim listićem grizli vrh kemijske nespremni da zaokruže Tuđmana ili Tomca, niti su zamišljeno trljali brade gledajući imena Kolinde i Milanovića. Nisu birali ni tko će ih predstavljati u Europi. Nije ih se pitalo žele li u mirovinu sa 67 godina. </p><p>Nikoga nije bilo briga misle li Bišovjori da je obitelj isključivo zajednica muškarca i žene! Dok je ostatak Hrvatske srčano u prsi primao i tako sulude izborne metke, ovi su ih vješto mimoilazili. </p><p>Izborni dani na Biševu izgledaju ovako: ubaci se led u bevandu, na stari stol složi se briškula ili trešeta, privuku se tronošci, pa mještani pod slamnatim šeširima broje punte. Tad se s nestrpljenjem očekuju prve izlazne ankete. </p><p>Signal je slab - s prijenosnog radija ne trešte lažna obećanja. Izborna šutnja im je svaki dan. Ulice su rijetke. Uz njih nema plakata s usiljenim osmjesima, ozbiljnim pogledima i zaokruženim brojevima. Nema letaka po autima. </p><p>Nećete se, zato, iznenaditi kad vam kažemo da na Biševu ni za nedavne parlamentarne izbore nije bilo glasanja. Najbliže biračko mjesto nalazilo se na Visu, otoku preko puta. A država im nije omogućila prijevoz. I što su nesuđeni birači trebali? Preplivati do Komiže? Možda to i nije loša ideja, jer kad bi mokri izašli na rivu, otresli s odjeće komade vrša i mreža, našli bi se u zemlji glasačkih kutija. Pa iako na otoku Biševu nema nijedna, na otoku Visu ih je osam. </p><p>Od toga su u gradu Visu dva biračka mjesta udaljena sitnih stotinjak metara. Da je slična situacija i u Komiži, tvrdi <strong>Stjepan Tafra</strong>, pokretač inicijative "Spasimo Biševo": </p><p>- Smatram da su zakinuta temeljna ustavna prava stanovnika otoka Biševa. U gradu Komiži na otoku Visu postoje dva glasačka mjesta na pedeset metara jedno od drugog, a na našem se otoku zadnji put glasalo 1991. godine. Od tada - niti je organiziran prijevoz do biračkog mjesta na Komiži niti mi na Biševu imamo svoju glasačku kutiju - svjedoči Tafra. </p><p>Nakon tih riječi, razgovarali smo s <strong>Tonkom Ivčević</strong>, gradonačelnicom Komiže. Formalno, otok Biševo vodi se kao naselje u sklopu grada Komiže. Koji je odmah pored grada Visa. Mda. Jedan otok, dva grada i 3000 stanovnika. </p><p>- <strong>Dobar dan, dobili smo informaciju da stanovnici Biševa ni za ove izbore nisu mogli glasati. Je li točno da nije bio organiziran prijevoz do izbornog mjesta?</strong> - pitali smo.</p><p>- Da, da. Ali mislim da biste trebali kontaktirati DIP jer jedinice lokalne samouprave ne organiziraju izbore. Od nas se ništa nije tražilo. Da je, mi bi odreagirali - odgovorila je gradonačelnica. </p><p><strong>A kako je to do sada bilo riješeno? Kako Bišovjori inače dođu za izbore na Vis? </strong></p><p>- Iskreno... Ne znam. Ali uvijek se glasa u Komiži. Zadnji popis iz 2011. govori da je na Biševu 16 registriranih birača, a stvarno ih živi ngdje 11... - dodaje SDP-ovka.</p><p>Na to smo joj kazali da je nedopustivo da iti jedan čovjek izgubi pravo glasa zbog loše organizacije, da je bez obzira na brojnost stanovništva svejedno nenormalno da se bilo kome uskraćuju biračka prava. </p><p>- <strong>Kako to da stanovnici jednog hrvatskog otoka nemaju uvjete glasati; a isti ti uvjeti osiguravaju se žiteljima BIH i dijaspori po Novom Zelandu, bogatim stričevima po Australiji i Kanadi?</strong> - pitali smo dalje, ali bilo je to više retorički.</p><p>Gradonačelnica je tek kratko pomirljivo kazala da se slaže ona s nama "ali da, eto". Poslali smo upit Državnom izbornom povjerenstvu da objasne situaciju na Biševu, ali nisu odgovorili. Još. </p><p>Popis stanovništva na koji se gradonačelnica Ivčević referira star je skoro deset godina. </p><p>Stanovnik Stjepan Tafra kaže da je sad na Biševu više svijeta: </p><p>- Stožer civilne zaštite pobrojao je da na otoku živi preko 40 ljudi. To su podaci od prije par mjeseci - objašnjava Bišovjorin.</p><p>Izborna praksa je na njegovoj strani. Uzmimo za primjer otok Brač: u naselju Murvica imamo 27 glasača pa opet imaju svoju kutiju i biračko mjesto. Na Hvaru, u Poljicima, prema popisu ih je 59, pa i oni dobiju uvijete da glasaju. U Dragljanima kod Vrgorca imamo 44 birača, u Vlaci 33, pa opet glasaju u svojim naseljima.</p><p>Gdje ima volje ima i načina. </p>