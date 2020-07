'Neću biti predsjednica SDP-a, to je mjesto za one koji su se dokazali sad na ovim izborima'

Mislim da je za predsjednika stranke pogodnija osoba koja ima legitimitet nacionalnih izbora, koja se dokazala kroz svoj preferencijalni broj glasova, rekla je Borzan. To su Grbin i Hajdaš-Dončić

<p><strong>Biljana Borzan </strong>bila je jedna od prvih koja je rekla da <strong>Davor Bernardić</strong> nakon izbornog debakla treba odstupiti s mjesta predsjednika SDP-a, a nakon što se to i dogodilo, u stranci traže nove kandidate.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bernardić odlazi</strong></p><p>Među tim kandidatima, gdje se čuju imena S<strong>iniše Hajdaš-Dončića, Peđe Grbina, Zvonimira Mršića</strong>, našla se upravo i sama Borzan, no za <a href="https://vijesti.hrt.hr/632052/borzan-trenutno-nisam-zainteresirana-voditi-sdp" target="_blank">HRT</a> je otkrila kako ne cilja biti predsjednica stranke.</p><p>- Mislim da je za predsjednika stranke pogodnija osoba koja ima legitimitet nacionalnih izbora, koja se dokazala kroz svoj preferencijalni broj glasova, a predsjednik SDP-a koji nije u Saboru teško bi parirao HDZ-u i Plenkoviću - rekla je europarlamentarka suptilno aludirajući na to kako su idealni kandidati Grbin i Hajdaš-Dončić.</p><p>- Nisam zainteresirana za tu poziciju. Išla bih na to da sam jedini kandidat, ali SDP zaista ima dobrih kandidata, a podjela na tabore unutar stranke mora biti stvar prošlosti. Tko god bude izabran mora biti osoba koja nas okuplja, unutarstranačke bitke nam ne trebaju - zaključila je Borzan za <a href="https://vijesti.hrt.hr/632052/borzan-trenutno-nisam-zainteresirana-voditi-sdp" target="_blank">HRT</a>.</p><p> </p>