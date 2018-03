Biskupa uvrijedila gola žena u crkvi: 'Oče, ne znaju što čine!'

Dragi prijatelji, duboko me ražalostilo to što je danas zbog vlastite promocije zloupotrijebljena otvorenost dubrovačkih crkava za snimanje neprimjerenih fotografija pod krinkom umjetnosti, na što ćemo morati medijski i pravno reagirati. Moleći večeras Gospodina za nas koji smo ovim povrijeđeni, s raspetim Isusom želim moliti i za one koji su to uzrokovali govoreći: „Oče, oprosti im, ne znaju što čine!“, napisao je u utorak na svojem Facebook profilu dubrovački biskup Mate Uzinić komentirajući fotografiranje gole žene u crkvi na Jezuitima.

U komentarima podršku i slaganje s Uzinićem izrazili su brojni vjernici, a poruku mu je uputio i don Vinko Puljić iz misije u njemačkom Siegenu.

- Dragi Biskupe, molimo Vas iz HKM Siegen da medijski i pravno reagirate! Večeras su me zvali vjernici iz moje Misije, inače Dubrovčani, koji su jako ogorčeni s time što se radi od našega Dubrovnika. Ogorčeni smo! A to što govorite da "ne znaju što čine" ... znaju, znaju i te kako znaju ... Namjerno ciljana Sodoma ...! Namjerno oskvrnjuju Hram Božji! Bog Vam dao snage Mate db! - komentirao je Puljić.

Kako piše Dubrovački dnevnik, u taj grad ovih dana stigla je ekipa berlinske Filmske akademije koja snima dokumentarni film nazvan The Color Nude. U filmu se pojavljuje i dubrovački fotograf Stijepo Brbora koji u utorak na poznatim dubrovačkim lokacijama snimio editorijal s Vesnom Knežević.