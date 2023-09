Bit će još vremena za kupanje: Evo kada se vraća bablje ljeto i temperature do 28 stupnjeva

Od sutra se na Jadranu očekuje pretežno sunčano vrijeme uz jaku i olujnu buru. Atmosfera je puna vlage, a u posljednja 24 sata su pale obilne oborine, na određenim područjima je palo više oborina od rujanskog prosjeka.

Na Kvarneru od utorka nastupaju temperature od 28 stupnjeva Celzijusovih, a tada se ujedno diljem Hrvatske očekuje bablje ljeto te pretežno sunčano vrijeme uz jutarnje magle u unutrašnjosti. U sjevernim krajevima se prognozira temperatura zraka koja je u porastu, od dnevnih koje će najviše iznositi do 26 stupnjeva, dok će noćne biti oko 15C.

Jadran će kroz sljedeći tjedan dočekati sunčano vrijeme uz slabljenje bure. Jutarnje temperature će iznositi oko 20 stupnjeva, a najviše dnevne oko 26C, dok se temperatura mora očekuje od 23 do 25C

- Duboka ciklona nad Atlantikom pred obalom Velike Britanije spojila se s tropskom ciklonom Nigel. Mlazna struja obilazi je s južne strane i donosi velike količine vlage nad Europsko kopno, atmosferska rijeka uzrokovat će idućih 10 dana obilne oborine nad zapadnom i sjevernom Europom. Genovska ciklona preselila se nad Jadran i Balkanski poluotok, sporo se premješta prema jugoistoku i formirat će se kaplja hladnog zraka nad Jonskim i Egejskim morem. Nad naše krajeve prodro je hladan zrak sa sjeveroistoka Europe i tlak zraka raste - rekao je meteorolog za N1.

Danas se očekuje vjetrovito, oblačno i tmurno vrijeme s povremenom kišom, dok su na južnom Jadranu još mogući grmljavinski pljuskovi, a na srednjem i sjevernom promjenjivo oblačno s kratkim sunčanim razdobljima uz jaku i olujnu buru. Očekuju se temperature od 13 do 18C u unutrašnjosti, na Jadranu i dalmatinskoj Zagori od 20 do 25C, a u planinama oko 10 C.

Foto: DHMZ/24sata

Sutra se očekuje postupna stabilizacija vremena tako da će na Jadranu biti pretežno sunčano uz jaku i olujnu buru, dok se u unutrašnjosti očekuje promjenjivo oblačno, prijepodne s kišom, a poslijepodne postupan prestanak oborina i razvedravanje, i to u sjevernim krajevima unutrašnjosti. Kiša će se zadržati će u Gorskom Kotaru, dok će jutarnje temperature iznositi od 10 do 15C, u gorju oko 5, na Jadranu od 15 do 18. Najviše dnevne u unutrašnjosti do 24 a na Jadranu do 26C.

