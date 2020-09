"Bit će subvencija za fasade i stolariju za 3000 kuća"

<p>Fond za zaštitu okoliša napravio je pogrešku jer nije ispravno dimenzionirao sustav za prijave. Zaključak je to informatičkog stručnjaka <strong>Marka Rakara </strong>o problemima s javnim pozivom za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća.</p><p>Podsjetimo, brojni građani koji su potrošili tisuće kuna na dokumentaciju uopće se nisu uspjeli prijaviti na poziv jer ih je sustav izbacivao ili je njihove prijave sporo obrađivao. Jučer smo objavili niz svjedočanstava nezadovoljnih građana koji su tražili da se natječaj poništi, ali Fond za zaštitu okoliša kaže da su oni uredno primali sve prijave.</p><p>Kako nam je potvrđeno, oko 3621 onih koji su već otvorili svoj račun nisu uspjeli aplicirati prije nego što je poziv zatvoren. Poziv je bio otvoren sat i 45 minuta. Prijavilo se ukupno 7386 građana koji će biti izabrani po redu prvenstva zaprimanja prijave.</p><p>U Fondu za zaštitu okoliša su nam rekli da su povećali novac za sufinanciranje na 211 milijuna kuna, a kako je prosječna prijava 70-ak tisuća kuna, to znači da će novca biti za obnovu oko 3000 kuća.</p><p>Fond je objavio i sva imena i redoslijed prijavljenih, a kažu da su poziv zatvorili kad je stiglo otprilike dvostruko više prijava nego što ima novca. Dakle, oko 8000 onih koji su se nadali državnoj subvenciji morat će čekati sljedeću godinu i novi poziv.</p><p>Sugovornica koja se godinama bavi pripremom dokumentacije građanima za takve natječaje kaže da broj prijava pokazuje da su potrebni dodatni kriteriji.</p><p>- Prednost bi trebali imati oni koji obnavljaju kuće najnižeg razreda, oni s više članova obitelji i oni iz nerazvijenijih dijelova - kaže nam ona. No u Fondu kažu da za one socijalno ugroženije imaju poseban poziv.</p>