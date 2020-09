Skandalozni natječaj za obnovu kuća: Sustav se raspadao, nisu prolazile prijave, novac otišao...

Fond za zaštitu okoliša primio je 7386 prijave, a novca će biti za oko 2000 kuća. Čitatelji nam svjedoče da su se prijavljivali na vrijeme, ali sustav je javljao grešku i pitaju se je li sve bilo namješteno za one podobne...

<p>Zadnjih mjesec dana, državni Fond za zaštitu okoliša je potrošio stotine tisuća kuna na promidžbene poruke kojima je pozivao građane da prijave svoje kuće za energetsku obnovu. Ali većina onih koji su ih poslušali, na kraju će imati samo nekoliko tisuća kuna troška, a neće dobiti pravo na subvenciju.</p><p>Natječaj je otvoren jutros i trajao je točno jedan sat i 45 minuta i 15 sekundi. Subvencije su razgrabljene, a javili su nam se čitatelji koji tvrde da se uopće nisu mogli prijaviti, te da je sustav bio zagušen i prijave je obrađivao sporo. Unatoč tome, Fond neće poništiti natječaj, nego smatraju da je sve bilo u redu. Ukupno se prijavilo 7386 građana, a subvencija će, prema ranijim procjenama, biti za oko 2000 kuća.</p><p>Za subvencije je osigurano 203 milijuna kuna, a prijave za natječaj su počele danas u devet sati ujutro. Oni koji su se željeli prijaviti, morali su imati izrađen energetski certifikat, ponudu za obnovu, projekt za solare ili neki drugi sustav grijanja. Zavisno od razine obnove i sustava grijanja, to ih je koštalo i 1500 do 7000 kuna, a prosječni trošak je bio oko tri tisuće kuna, kaže nam vlasnica projektnog biroa koji je radio certifikate i dokumentaciju građanima za natječaj. A onda su počeli problemi. </p><p>Oni koji su nam se javili, smatraju da je natječaj skandalozan.</p><p>- Imao sam sve pripremljeno i samo je trebalo stisnuti gumb "prijava" na linku Fonda u 9 sati. Već u osam ujutro sam otvorio strance s jednim računalom, a u 8.30 već nisam mogao pristupiti s drugim. U 9 prvi puta stišćem gumb za prijavu, ali on javlja grešku! Uporno stišćemo, pa tek u 9.30 sustav javlja da pričekamo i prijava se obrađuje. Na kraju u 10.18 dobivamo potvrdu da smo prijavljeni i da smo 6873. na listi prvenstva! To je prestrašno i skandalozno. U svakoj normalnoj državi bi takav natječaj bio poništen jer je jasno da nisu svi imali jednako pravo i pristup stranici, da ona tehnički nije mogla obraditi prijave po redu prvenstva, a da ne pričamo da nemaju svi jednako brzi internet - kaže nam Nenad Bižić iz Velike Gorice koji se prijavio za maksimalnu subvenciju od 125.000 kuna. </p><p>Svoje iskustvo je objavio na Facebooku i čak snimao čekanje po prijavi. Ispod toga mu se javilo još mnogo onih sa sličnim iskustvom. "Jesu li prošli oni koji su trebali?" "Je li prošao najbrži stranački prst?" "Je li to infrastrukturu radio neki rođak od Josipe Rimac?" samo su neki od komentara. </p><p>Vlasnica projektnog biroa koja je izrađivala certifikate za stanovnike oko Gračaca, Dvora na Uni i Plaškog kaže da je natječaj bio nepošten i skandalozan. Oni su preuzeli obvezu prijaviti sve kuće za koje su radili certifikat. Imali su ukupno 124 kuće za prijaviti. Kako bi to uspjeli, angažirali su 15 ljudi koji su se prijavljivali, prošlo joj je oko 70 posto.</p><p>- Sustav je jednostavno bio zagušen. Nevjerojatno je da nisu uspjeli osigurati osnovne tehničke pretpostavke! Stalo je izbacivao greške i dugo vrtio prijave koje su se ove godine mogle podnijeti isključivo elektronski. Prestrašno je sve skupa izgledalo. Mi ovdje s optičkim kabelima i spremni nismo uspjeli prijaviti sve kuće, a kako bi bilo da su se ljudi sami prijavljivali? Pa ovi koji rade takve natječaje nemaju pojma da u Gračacu ili Dvoru na Uni uopće nema brzog interneta. Ti su ljudi diskriminirani. Fond je platio nekome vanjskom da im omogući sustav za prijavu i onda to tako izvedu - kaže nam vlasnica tog biroa(podaci poznati redakciji).</p><p>Još jedna čitateljica koja se prijavila kaže da je potrošila preko 3500 kuna i zadnjih mjeseci je prikupljala dokumentaciju. Kaže da je čekala pet godina jer je zadnji poziv za obnovu bio prije pet godina. </p><p>- Krenula sam u devet stiskati gumb prijave i na kraju su zatvorili natječaj, a ja se nisam uspjela prijaviti zbog njihovog tehničkog rješenja. Do kad će upravljati s našim novcima, tako da bace kost bez i jednog kriterija, a onda građani klikaju i sve se na kraju svodi na sreću - kaže nam ta čitateljica.</p><p>Dodaje da je natječaj i skandalozan jer nema dodatnih kriterija, pa primjerice i jedna osoba i višečlana obitelj u kući iste kvadrature ovise samo o sreći i hoće li se uspjeti prijaviti. </p><p>Fondu za zaštitu okoliša koji inače vodi "Bandićev čovjek" Siniša Kukić smo postavili detaljna pitanja o svim poteškoćama na koje su se žalili čitatelji, pitali smo ih i koliko su potrošili na promidžbu i tko je radio sustav za prijavu. No, zasad smo kao odgovor dobili samo priopćenje. Neslužbeno su nam poručili da je sustav očito dobro odradio posao kada je zaprimio 7386 prijave u sat i 45 minuta. Natječaj neće poništavati. A odbijaju i mogućnost da ljudi nisu bili u jednakom položaju zbog brzine interneta i kao argument ističu da je prva prijava stigla iz Vojnića. Najviše je prijava ipak došlo iz Zagreba, Petrinje, Varaždina i Vukovara, napisali su.</p><p> - Fond planira objaviti novi javni poziv u 2021., tako da će se svi zainteresirani građani imati prilike prijaviti i u sljedećoj godini. Započeta je obrada svih prijava prema redoslijedu zaprimanja te će sredstva u okviru raspoloživog budžeta biti odobrena svima koji su dostavili odgovarajuću dokumentaciju - odgovorili su nam. </p><p>Točnu procjenu koliko će od toga uspjeti obnoviti kuća nisu dali, ali su naveli da je prosječna zatražena subvencija 70-ak tisuća kuna. Na njihovoj stranici i sad stoji objava da je osigurano 203 milijuna kuna, ali u svom odgovoru navode da su novac povećali sa 171 milijun za dodatnih 40 milijuna kuna. Ali od toga 36 milijuna otpada i na one kojima prijeti energetsko siromaštvo i oni imaju posebne prijave. U Fondu kažu da za njih sredstva još ima i da se prijave zaprimaju jer ih je dosad stiglo tek 59.<br/> </p>