Za točno tri mjese, 14. svibnja, navršava se 100 godina od rođenja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Značajan će to datum biti i za HDZ kojeg je pokojni TUđman osnovao.

Premijer Andrej Plenković još je prošle godine u Velikom Trgovišću na Tuđmanov 99. rođendan najavio Zajednica utemeljitelja HDZ-a »dr. Franjo Tuđman« organizirati veliki skup u Tuđmanovu čast.

Na proslavi 100. rođendana radi i Tuđmanov sin Stjepan koji je neki dan u tu svrhu u svojoj kući formirao Inicijalni krug kojeg za sada čine članovi i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, slikar Antun Mateš i Bosiljko Mišetić, bivši ministar pravosuđa i Tuđmanov savjetnik.

Ivan Penava prije nekoliko dana na Facebooku je objavio kako 'poziva sve građane, umjetnike, političare, istomišljenike, simpatizere i poštovatelje tuđmanizma kao vrijednosnog sustava na središnje obilježavanje ove velike obljetnice u Zagrebu 14. svibnja, uz veliku svečanu akademiju, prateće izložbe, koncerte i svetu misu'. Uputili su i poziv svima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i svijetu koji to žele da u svojim sredinama organiziraju slične priredbe.

Stjepan Tuđman tako, izgleda, namjerava nametnuti svoju proslavu kao glavnu i zasjeniti onu koju planira HDZ.

– Premda je Penava u našem Inicijalnom krugu, ne znači da nam je Domovinski pokret pokrovitelj. Penava je iskazao želju da participira u tome, dao nam je podršku i to je sve. Namjera nam je 100. rođendan prvog hrvatskog predsjednika obilježiti na nadstranački način. Uvjeren sam da štovatelja Franje Tuđmana, koji je bio predsjednik svih Hrvata, ima i u HDZ-u i u Mostu, pa i u SDP-u i Možemo! i zato ne želimo da to bude nekakva uskostranačka manifestacija. Glavno djelo Franje Tuđmana je Hrvatska, nije HDZ, koji mu je samo poslužio kao instrument stvaranja samostalne države - rekao je Tuđman za Novi list.

– Zvali su me već Andrija Hebrang, Željko Olujić i drugi koji bi se također željeli uključiti. Planiram razgovarati s Ivanom Aralicom, Ivicom Kostovićem i još nekima koji su bili bliski suradnici i prijatelji mog oca, a znam da su i danas njegovi štovatelji - dodao je.

Za današnji HDZ nema baš pozitivnih riječi.

– Ivo Sanader je, zajedno sa Stjepanom Mesićem i Ivicom Račanom, proveo detuđmanizaciju na državnoj razini, a Plenković je taj proces završio u HDZ-u. Čim je došao na čelo stranke, Plenković je rekao da će eliminirati iz nje sve desne i nacionaliste, i bio je iskren, u tome je uspio. Danas je HDZ pozicioniran na lijevom centru. Franjo Tuđman je vodio HDZ koji je imao i desno krilo, koje je odigralo važnu ulogu u stvaranju i obrani Hrvatske, ali Plenković je to krilo eutanizirao. Nije Plenković nikakav autentičan tumačitelj i nastavljač Franje Tuđmana, nema on veze s mojim ocem. Neka svatko obilježi 100. godišnjicu njegovog rođenja, nikome se to, naravno, ne može zabraniti. Međutim, licemjerno je da HDZ uopće to organizira. Čine to vjerojatno iz političko-taktičkih razloga, upitno je koliko su oni zaista ponosni na Franju Tuđmana. Tko će im govoriti na tom skupu, Gordan Grlić Radman i Mate Granić? Mi ćemo imati one koji su pouzdano na Tuđmanovoj političkoj liniji - poručio je Tuđman.

Precizan program obilježavanja još nije poznat, a navodno je ideja da neki poznati hrvatski glazbenici komponiraju prigodnu pjesmu.