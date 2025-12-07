Obavijesti

POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"

Toni Kumerle na zagrebačkom Trgu bana Jelačića ovog je vikenda gazio 38 ruža koje su simbolizirale žene ubijene u posljednje tri godine. Snimka se ubrzo proširila medijskim prostorom i izazvala snažnu osudu javnosti. 

- Izašao je iz grupe takozvanih molitelja i pedantno pregazio ruže posvećene sjećanju na žene žrtve femicida u posljednje tri godine dok su ga njegovi kolege mirno gledali.  U Republici Hrvatskoj u 2025. godini postoje javne površine na kojima ženama nije dozvoljeno stati jer će vas njihovi redari, a u konačnici i policija udaljiti. Zašto? Na osnovu spola. Ovo je iznimno neugodan i jeziv događaj i simptom nezdravog društva - kazala je za 24sata umjetnica Arijana Lekić Fridrih koja je položila ruže u spomen na ubijene žene.

Nakon vala reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj kukavički postupak, nazvavši ga "spontanim performansom". 



Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti.

Dragi prijatelji i poznanici, želim se osobno osvrnuti na događaj koji je jučer snimljen i koji se brzo proširio društvenim mrežama. Moj čin nije bio agresija niti napad na ikoga, nego spontani performans kao reakcija na drugi performans — “Tiha misa”. Htio sam skrenuti pažnju na to da se već dulje vrijeme, paralelno s molitvom za domovinu i druge nakane, u neposrednoj blizini održava umjetnički performans posvećen ženskim žrtvama nasilja. Smatrao sam važnim naglasiti kako u društvu često postoji ravnodušnost i pasivnost, bilo prema stvarnim žrtvama, bilo prema građanima općenito, te da je vrlo malo iskrene brige, a puno medijske polarizacije - poručio je u startu. Dalje je naveo:

USRED ZAGREBA Organizatori javnih molitvi: 'Muškarac koji gazi ruže nije naš član našeg bratstva...'
Organizatori javnih molitvi: 'Muškarac koji gazi ruže nije naš član našeg bratstva...'

- Nije mi bilo ni na kraj pameti da će se snimka proširiti tom brzinom, niti da će moj čin biti prikazan kao napad na žrtve ili kao da obezvrjeđujem njihove sudbine. Takva interpretacija nikada nije bila moja namjera, niti se s njom mogu poistovjetiti. Ovim putem se ispričavam svima koji su moj čin tako doživjeli, osobito obiteljima žrtava, kojima je i bez ovakvih događaja dovoljno teško nositi se s gubitkom i svakodnevnim podsjećanjem na nasilje. Također želim naglasiti da ruže nisu označavale stvarno mjesto zločina niti službeno spomen-obilježje, već su bile dio umjetničkog performansa. Moj čin, iako nenasilan, u takvom je kontekstu mogao izgledati neprimjereno i žao mi je zbog toga - poručila je 'junačina' koja je gazila ruže koje simboliziraju žrtve femicida. Za kraj je dodao:

SRAMOTAN INCIDENT U ZAGREBU Klečavac gazio ruže za ubijene žene. Umjetnica Lekić Fridrih: 'Ovo je iznimno jeziv događaj...'
Klečavac gazio ruže za ubijene žene. Umjetnica Lekić Fridrih: 'Ovo je iznimno jeziv događaj...'

- Ispričavam se i svim prijateljima, kolegama i ljudima koji me podržavaju, a koji su ovim događajem možda dovedeni u neugodan položaj. Nije mi bila namjera baciti sjenu na išta dobro što smo zajedno radili. Još jednom želim jasno reći: Žrtva je žrtva. Svaka zaslužuje poštovanje. Ako je moj čin itko doživio drugačije — iskreno mi je žao - rekao je u videu koji je objavio na Facebooku.

Organizatori javnih molitvi poručili su nakon incidenta kako Kumerle nije dio njihova bratstva.

