Bivša Beroševa pomoćnica tvrdi: Konstantno radimo na jačanju sigurnosti hrane

Navela je da je sustavom brzog alarmiranja u godini prijavljeno nekoliko desetaka slučajeva povlačenja hrane zbog kontaminacije. „Kontinuirano se radi na kadrovskom i tehničkom osnaživanju, ne samo laboratorija, već i pojedinih inspekcija Državnog inspektorata, a s obzirom na to da je sustavom brzog alarmiranja prijavljeno najmanje nekoliko desetaka slučajeva povlačenja hrane zbog kontaminacije, ja bih kazala da sustav funkcionira”, rekla je Bubaš odgovarajući na replike zastupnika u raspravi o konačnom tekstu prijedloga Zakona o kontaminantima.

Odredbe zakona usklađuju se s propisima EU u području kontaminanata u hrani i propisima kojima su uređene službene kontrole hrane. Utvrđuju se nadležna tijela i njihove zadaće te obveze subjekata u poslovanju s hranom. Osim toga, ribarskoj inspekciji dodana je nadležnost za provedbu službenih kontrola u dijelu koji se odnosi na higijenu i sigurnost hrane na registriranim ribarskim plovilima i na iskrcajnim mjestima.

„Definira se uzimanje homogeniziranih uzoraka i izvješćivanje o nesukladnostima koje se nađu u određenim uzrocima, sve to doprinosi sigurnosti hrane koja se nalazi na tržištu EU i koja dolazi iz trećih zemalja”, istaknula je Bubaš.

Konačni je cilj, dodala je, da se hrana, koja nije za ljudsku upotrebu i koja je opasna s obzirom na razine kontaminanata, povuče s tržišta i o tome obavijeste potrošači. „ Konačni cilj je sigurnost potrošača i zaštita ljudskog zdravlja”, naglasila je.

“Zakonom šaljemo poruka da zdravlje i sigurnost građana imaju prioritet nad svim drugim interesima” , dodao je HDZ-ov Mislav Herman.

Anka Mrak-Taritaš (Klub HSS-a, GLAS-a i DOSiP-a) založila se za jačanje rada službenih laboratorija kako bi što više hrane došlo na pregled. Istaknula je i potrebu dodatnog ekipiranja i Državne inspekcije.

Na slično je ukazao i Mišo Krstičević (Klub SDP-a), kazavši da je Državni inspektorat ozbiljno potkapacitiran za bilo kakav ozbiljan nadzor.

Zvonimir Troskot (Klub Mosta) nije se složio s državnom tajnicom da je sve tako odlično, navodeći kako voda u Karlovcu ima 55 puta više olova i 30 puta više mangana od dozvoljene količine, a odloženi opasni otpad u Lici broji u milijunima tona i zagađuje vodu.