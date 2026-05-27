TERORISTIČKA ORGANIZACIJA

Bivša članica RAF-a osuđena na 13 godina zatvora u Njemačkoj

Piše HINA,
Foto: Sina Schuldt

Daniela Klette proglašena je krivom za oružane pljačke, otmice i ilegalno posjedovanje oružja, dok su njezini suradnici i dalje u bijegu.

Bivša pripadnica ljevičarske terorističke organizacije Frakcija Crvene Brigade (RAF) Daniela Klette osuđena je u srijedu na 13 godina zatvora. Sud u Verdenu u Donjoj Saskoj je 67-godišnju bivšu pripadnicu RAF-a osudio zbog teške oružane pljačke, otmice i nedozvoljenog posjedovanja oružja. Optužnica ju teretila Klette da je zajedno sa svojim suradnicima Burkhardom Garwegom i Ernst-Volkerom Staubom između 1999. i 2016. na području sjeverozapadne Njemačke izvela nekoliko oružanih napada na transportere novca prilikom kojih je opljačkano najmanje dva milijuna eura.

Klette, Garweg i Staub pripadaju tzv. trećoj generaciji RAF-a a pljačkama nisu financirali terorističke djelatnosti nego život u ilegali.

Klette je uhićena 2024. u berlinskoj četvrti Kreuzberg a Garweg i Staub se još uvijek nalaze u bijegu.

Klette bi još mogla biti optužena i za nerazjašnjeno sudjelovanje u napadima posljednje generacije RAF-a početkom devedesetih.

RAF se rasformirao 1998. a od početka terorističkih aktivnosti uperenih protiv „imperijalističke Zapadne Njemačke“ je u akcijama život izgubilo više od 70 osoba.

Tijekom izricanja presude u sudnici su pobornici Klette uzvikivali „Sloboda za Danielu“.

