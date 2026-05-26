HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Noga me jako boli. Liječnici su stavili drenažu i trebam u srijedu na previjanje. I dalje čekam rezultate veterinara, trebaju li mi dati još neke lijekove ili cijepiti protiv bjesnoće. Ispričao nam je to Ilija S. (52) iz Novske, kojeg je prošle nedjelje u dvorištu njegove vikendice napao divlji dabar. Kako nam je ispričao, sve se odvijalo u večernjim satima.

- Netom prije čuo sam se sa suprugom koja je završavala s poslom kad sam čuo pse da laju. Bili su pod kontrolom u dvorištu kad sam vidio čudnu životinju kako se zaletava na jednog od njih. Krenuo je na mene i počeo fktati - ispričao nam je Ilija.

Dabar je zašao iza automobila, a potom nasrnuo na muškarca. Skočio je i ugrizao ga za potkoljenicu.

- Da je skočio malo više, ugizao bi me 'negdje drugdje'. Krvario sam i ulovio sam vile koje su se našle u blizini. Njima sam se uspio nekako obraniti - rekao je uznemireni Ilija.

Sjeo je u auto i putem je sreo policiju. Uputili su ga odmah na Hitnu pomoć. Kako nam je rekao, liječnik mu je sanirao ranu i poslao ga u bolnicu u Pakracu. Imao je dvije otvorene rane duge do četiri centimetra koje su krvarile.

- Zvao sam sve službe, pa i lovce i svi su me ignorirali. Na kraju su mi rekli, dok sam bio u bolnici, da ja odvezem lešinu dabra u veterinarsku stanicu - rekao je Ilija.

Životinja je imala više od 30 kilograma. Uz pomoć supruge ju je unio u automobil i predao veterinarima. Čuo se i s epidemiologom.

- Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu. Branio sam se samo i najgore je što nitko ne reagira nakon ovakvih stvari - požalio se Ilija.