4,1 RICHTERA
Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'
Sisačko područje prije nekoliko minuta pogodio je novi snažan potres. Prema podacima EMSC-a, magnituda je 4,1 Richtera, a epicentar je 11 kilometara od Siska.
Zatreslo baš dosta, napisao je jedan korisnik EMSC-a, drugi iz Mošćenice dodaje da se kuća tresla nekoliko sekundi.
"Dobro je treslo, samo ne znam do kada će to kuće izdržati", "Baš jako trese cijelu kuću. Čuli se ormari i prozori kako lupaju", "Jak udar. Kao da je bomba eksplodirala", neki su od komentara uznemirenih građana na EMSC-u.
