4,1 RICHTERA

Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: EMSC

Sisačko područje prije nekoliko minuta pogodio je novi snažan potres. Prema podacima EMSC-a, magnituda je 4,1 Richtera, a epicentar je 11 kilometara od Siska.

Zatreslo baš dosta, napisao je jedan korisnik EMSC-a, drugi iz Mošćenice dodaje da se kuća tresla nekoliko sekundi.

"Dobro je treslo, samo ne znam do kada će to kuće izdržati", "Baš jako trese cijelu kuću. Čuli se ormari i prozori kako lupaju", "Jak udar. Kao da je bomba eksplodirala", neki su od komentara uznemirenih građana na EMSC-u.

