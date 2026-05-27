Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'

Sisačko područje prije nekoliko minuta pogodio je novi snažan potres. Prema podacima EMSC-a, magnituda je 4,1 Richtera, a epicentar je 11 kilometara od Siska.

Zatreslo baš dosta, napisao je jedan korisnik EMSC-a, drugi iz Mošćenice dodaje da se kuća tresla nekoliko sekundi.

"Dobro je treslo, samo ne znam do kada će to kuće izdržati", "Baš jako trese cijelu kuću. Čuli se ormari i prozori kako lupaju", "Jak udar. Kao da je bomba eksplodirala", neki su od komentara uznemirenih građana na EMSC-u.