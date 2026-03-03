Bivša gradonačelnica silovala dječaka (16) pa naručila pilulu za dan poslije preko dostave!

Suđenje Misty Roberts, bivšoj gradonačelnici gradića DeRidder u američkoj saveznoj državi Louisiani, posljednjih tjedana pretvorilo se u priču koja je šokirala Ameriku. Tadašnja gradonačelnika optužena je da je na kućnoj zabavi imala seksualni odnos sa šesnaestogodišnjakom, prijateljem vlastitog sina, dok su u kući bili brojni maloljetnici. Roberts se izjasnila da nije kriva. Tužiteljstvo je tereti za kaznena djela silovanja maloljetnika. Slučaj je iz 2024. godine dok je još bila na dužnosti gradonačelnice.

Kako se navodi u optužnici, na zabavi je bilo puno maloljetnika, neki od njih su pili i plivali u bazenu, a bivša gradonačelnika zavodila je tinejdžera. Kako su opisali svjedoci, Roberts i maloljetnik završili su u sobi, a drugi su ih gledali kroz prozor Jedan od tinejdžera, danas student, priznao je poroti da je policiji isprva lagao i tvrdio da je spavao s njom, a onda na suđenju rekao da je zapravo vidio seksualni čin s drugim maloljetnikom. Drugi su svjedoci govorili o kaosu nakon navodnog događaja, o tome da je Roberts silazila niz stepenice uzrujana i tražila od djece da joj pokažu mobitele jer je sumnjala da postoji snimka.

Foto: Screenshot

Tužiteljstvo je poroti pokazalo fotografije Roberts i tinejdžera pronađene na mobitelu žrtve. Potvđena je autentičnost eksplicitnih fotografija. Posebnu težinu dobile su SMS poruke između Roberts i majke tinejdžera, u kojima majka postavlja pitanje trudnoće, a istražiteljica tvrdi da je upravo taj screenshot bio dovoljan da zaključi kako postoji osnova za istragu. Navodno je bivša gradonačelnica preko dostave naručila pilulu za dan poslije.

Emotivno svjedočenje majke tinejdžera otvorilo je još jedno pitanje u cijelom slučaju: zašto obitelj nije odmah prijavila navodni napad? Majka je na suđenju rekla da su u prvim danima željeli da sve „nestane”, a zatim su pomoć tražili izvan gradske policije jer je Roberts bila gradonačelnica.

​- Jer smo htjeli da sve nestane. Htjela sam zaštititi svoje dijete - rekla je majka.

