Ovo je doseg iranskih projektila

Piše 24sata,
Ovo je doseg iranskih projektila
Foto: Majid Asgaripour

Prema procjeni Međunarodnog instituta za strateške studije, najdalekometnije iranska balistička raketa trenutačno u operativnoj uporabi, Sajjil, ima maksimalni domet do 2000 kilometara....

Admiral

Iran posljednjih godina sustavno razvija balističke projektile srednjeg dometa, koje čine jedan od ključnih stupova njegove vojne strategije.  Prema procjeni Međunarodnog instituta za strateške studije, najdalekometnije iranska balistička raketa trenutačno u operativnoj uporabi, Sajjil, ima maksimalni domet do 2000 kilometara. Sličan doseg, procjenjuje se, mogu ostvariti i iranski napadački dronovi tipa Shahed.

Takav radijus omogućuje Iranu da pogodi ciljeve duboko u regiji. Na udaljenosti od oko 2000 kilometara nalaze se, primjerice, Atena i Moskva.

Međutim, projektili tog dometa ne mogu dosegnuti teritorij srednje i zapadne Europe, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo.

Unatoč tome, dio britanske vojne infrastrukture ipak je izložen potencijalnom iranskom udaru. Britanska zračna baza RAF Akrotiri na Cipru nalazi se unutar dometa više iranskih projektila srednjeg dometa, ne samo Sajjila nego i sustava Ghadr i Emad-1.

Iran trenutačno ne raspolaže operativnim interkontinentalnim balističkim projektilima koji bi mu omogućili izravni napad na zapadnu Europu ili Ujedinjeno Kraljevstvo. 

Ipak, njegov postojeći arsenal projektila dometa do 2000 kilometara pokriva široko područje: Izrael, velik dio arapskih država Perzijskog zaljeva te dijelove južne i jugoistočne Europe.

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu 

