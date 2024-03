Bivšeg borca ISIL-a u BiH osudili na tri godine zatvora. Tvrdio da je u Siriji radio kao knjižničar...

Sud Bosne i Hercegovine osudio je državljanina te zemlje Adnana Ćatića na tri godine zatvora nakon što je on priznao krivnju po optužnici koja ga tereti za terorizam, priopćilo je u ponedjeljak Tužiteljstvo BiH. Ćatić je bio optužen zbog pridruživanja terorističkoj organizaciji Islamska država (ISIL) na teritoriju Sirije i sudjelovanje u njenim postrojbama koje su tamo ratovale i to u razdoblju od čak deset godina pa tako spada među državljane BiH koji su proveli najviše vremena u terorističkim organizacijama.

Uhićen je u studenome 2023., poslije deportacije u BiH iz Turske gdje je boravio nakon što je napustio Siriju 2021.

Prema podacima do koje je došlo Tužiteljstvo BiH, Ćatić je bio i ranjen dok je ratovao za ISIL. Njegova se obrana temeljila na tvrdnji kako je on u Siriji zapravo bio kao humanitarac odnosno kako je tamo radio kao knjižničar, no to nije mogao i dokazati.

Na kraju je ipak priznao navode iz optužnice, a na temelju tog priznanja sud mu je izrekao trogodišnju zatvorsku kaznu.

Prije odlaska u Siriju Ćatić je bio pripadnik zajednice radikalnih islamista koja je djelovala u Gornjoj Maoči kod Brčkog.