Bivšeg policajca oslobodili su optužbi za mito: Prijaviteljica (85) ima problema s pamćenjem

Tri godine od prijave bivši zaprešićki policajac Dejan K. (32) na Županijskom je sudu u Zagrebu nepravomoćno oslobođen optužbi za primanje stotinu kuna mita.

Prema optužnici, on je početkom srpnja 2020. u svojstvu policajca - vođe ophodnje bio na intervenciji u mjestu u okolici Zaprešića zbog sumnje u obiteljsko nasilje. Nakon što su utvrdili da nema elemenata prekršajne odgovornosti on se, navodi se u optužnici, obratio prijaviteljici V. K. riječima: "Tko će sad to platiti?" nakon čega mu je ona predala jednu novčanicu od 100 kuna, koju je spremio u džep.

Događaj je putem maila prijavila djevojka unuka prijaviteljice, a V. K. je o okolnostima samog događaja ispitana godinu dana kasnije, u travnju 2021. U međuvremenu je zbog optužbi, kako je ocijenio vještak, nevjerodostojne svjedokinje, jedno vrijeme bio suspendiran nakon čega je dobio otkaz.

Policajac je optužbe porekao te je opisao kako je tekla intervencija.

- U toj obitelji sam na intervenciji bio dva puta i oba puta je intervenciju tražila prijaviteljica. Tog 2. srpnja bio sam tamo s kolegom, sin od gospođe je bio alkoholiziran te nas je zatražila da mu pomognemo. Negirala je da bi bio nasilan, odnosno da bi ju ozlijedio. Pozvali smo Hitnu pomoć koja ga je prevezla u psihijatrijsku ustanovu i po povratku s intervencije sam napisao izvješće - branio se policajac.

Tijekom postupka sud je zatražio vještačenje V. K. (85), a prema mišljenju vještaka psihijatra i psihologa nakon obavljenih intervjua s njom, riječ je o osobi koja ima velikih problema s pamćenjem i reproduciranjem proteklih događaja zbog čega su je ocijenili nevjerodostojnom. Tako im je, primjerice, ispričala te isto ponovila na sudu, da nikad ranije nije zvala policiju zbog obiteljskog nasilja iako je nesporno utvrđeno da je prije i poslije tog 2. srpnja 2020. policija na toj adresi postupala nekoliko puta te da je svaki put intervenciju zatražila upravo ona. Također, psihijatru i psihologinji ispričala je različite verzije istog događaja.

Neslužbeno doznajemo da se V. K. zbog ozbiljnog oštećenja središnjeg živčanog sustava već godinama liječi, te je u više navrata bila i hospitalizirana.

Djevojka, koja je prijavila sumnju u primanje mita, o samom događaju znala je samo ono što je čula od V. K. te mu nije osobno prisustvovala.

- Rekla je da je zvala policiju jer je njezin sin bio pijan te da ju je stariji policajac tom prilikom pitao: "Tko će sad to platiti?" pa mu je ona predala 100 kuna koje je on spremio u džep - kazala je djevojka. Prijavu je predala 13. srpnja, no nije bila sigurna je li događaj o kojem joj je pričala V. K. bio 2. ili 12. srpnja, kad je također bila zatražena intervencija policije.

- Nedvojbeno je da je u srpnju bilo više intervencija na istoj adresi te da je sve intervencije zatražila prijaviteljica. No bilo je sporno je li se sve dogodilo kako prepričava prijaviteljica te je li novac dala vama ili nekom drugom policijskom službeniku. Pošto nije nesporno utvrđeno je li i kome predala novac jedina odluka koju je sud mogao donijeti bila je oslobađajuća presuda - obrazložila je odluku sutkinja Tamara Pleše.