Bivšem predsjedniku Bolivije Arceu pritvor od pet mjeseci

Bolivijski sudac u petak je izjavio da će bivši predsjednik Luis Arce biti pritvoren pet mjeseci, a nakon pritvaranja ranije ovog tjedna zbog istrage oko navodne pronevjere.

Arce je prošlog mjeseca napustio dužnost, a u zatvoru će biti u glavnom bolivijskom gradu La Pazu.

Vjerojatno će mu se suditi zbog navodnih ekonomskih malverzacija povezanih s preusmjeravanjem sredstava za projekte u autohtonim zajednicama dok je bio ministar gospodarstva pod bivšim vođom Evom Moralesom.