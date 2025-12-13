Obavijesti

NAVODNE PRONEVJERE

Bivšem predsjedniku Bolivije Arceu pritvor od pet mjeseci

Piše HINA,
Bivšem predsjedniku Bolivije Arceu pritvor od pet mjeseci
Foto: CLAUDIA MORALES/REUTERS

Arce je prošlog mjeseca napustio dužnost, a u zatvoru će biti u glavnom bolivijskom gradu La Pazu. Vjerojatno će mu se suditi zbog navodnih ekonomskih malverzacija

Bolivijski sudac u petak je izjavio da će bivši predsjednik Luis Arce biti pritvoren pet mjeseci, a nakon pritvaranja ranije ovog tjedna zbog istrage oko navodne pronevjere.

Arce je prošlog mjeseca napustio dužnost, a u zatvoru će biti u glavnom bolivijskom gradu La Pazu.

Vjerojatno će mu se suditi zbog navodnih ekonomskih malverzacija povezanih s preusmjeravanjem sredstava za projekte u autohtonim zajednicama dok je bio ministar gospodarstva pod bivšim vođom Evom Moralesom.

