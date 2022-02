Na političkom planu, iznenadno otvaranje Vrhovnog suda SAD-a dalo je predsjedniku Bidenu priliku da konačno okrene zamah u svoju korist, barem u redovima vlastite stranke. Biden je obećao predložiti prvu Afroamerikanku u povijesti najvišem sudu, što će osnažiti temeljne izborne jedinice Demokratske stranke. U međuvremenu, Donald Trump održava javne skupove i sve jasnije daje do znanja svoju namjeru da se ponovno kandidira za predsjednika 2024. godine. Istraživanja javnog mnijenja pokazuju kako bi on bio veliki favorit za osvajanje republikanske nominacije, ali ankete također pokazuju blagi pad njegove privlačnosti republikanskim biračima. Također se čini da će ga vjerojatno izazvati barem nekoliko velikih republikanskih političara, uključujući bivšeg guvernera New Jerseyja, Chrisa Christieja te možda svadljivog sadašnjeg guvernera Floride Rona DeSantisa. Konačno, Trump se mora boriti sa sve većim pravnim ranjivostima koje su generirali tužitelji u New Yorku ispitujući njegove prethodne poslovne prakse i Kongresne i državne istrage o protrumpovoj pobuni u američkom Capitolu u siječnju 2021. U ovoj fazi nemoguće je procijeniti može li bilo koji od ovih postupaka rezultirati optužnicom za kazneno djelo ili nekim drugim oblikom pravne opasnosti, ali sam Trump očito osjeća opasnost. U govoru prošlog tjedna u Teksasu, upozorio je da ako će biti procesuiran “imat ćemo u ovoj zemlji najveći prosvjed koji smo ikada imali”, posebno spomenuvši Washington, New York i Atlantu - gradove na koje su trenutne istrage usredotočene. Nedvojbeno je na što je mislio.