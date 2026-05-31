'BRANIO NEOVISNOST'

Bivši čelnik FED-a primit će nagradu za hrabrost zbog otpora Trumpovom pritisku

Piše HINA,
Trump, koji želi niže kamatne stope kako bi potaknuo gospodarstvo, od svojeg povratka na vlast u siječnju 2025. godine neprestano je upućivao uvrede i kritike. Pokušao je ubrzati odlazak Powella te smijeniti jednu od njegovih kolegica

Jerome Powell, koji je nedavno napustio dužnost predsjednika američke središnje banke (FED), u nedjelju će primiti "Nagradu za profil hrabrosti" zbog toga što je "branio neovisnost" institucije pred napadima Donalda Trumpa. Nagrada će mu biti uručena u Bostonu od strane zaklade koja upravlja predsjedničkom knjižnicom John F. Kennedy, demokratskog predsjednika ubijenog 1963. godine i autora knjige „Profiles in Courage” („Portreti hrabrosti u politici”).

Zaklada navodi da je Powell "branio neovisnost Federalnih rezervi, koja je ključna za stabilnost svjetskog gospodarstva, unatoč godinama osobnih napada i prijetnji koje su dolazile iz najviših razina vlasti".

Prilikom dodjele nagrade, Jerome Powell održat će govor, svoj prvi otkako je mjesto predsjednika prepustio Kevinu Warshu.

To će ujedno biti i njegovo prvo javno obraćanje otkako se vratio na dužnost običnog guvernera središnje banke, nakon što je odlučio ostati u instituciji dok god postoje politički i pravosudni pritisci usmjereni protiv njega.

Republikanski predsjednik Trump, koji želi niže kamatne stope kako bi potaknuo gospodarstvo, od svojeg povratka na vlast u siječnju 2025. godine neprestano je upućivao uvrede i kritike. Pokušao je ubrzati odlazak Powella te smijeniti jednu od njegovih kolegica, Lisu Cook, jedinu crnkinju koja je postala guvernerica Federal Reserve.

Jerome Powell naposljetku je početkom godine prekinuo svoju uobičajenu suzdržanost kako bi osudio pokretanje istrage protiv njega od strane američkog Ministarstva pravosuđa. Govorio je o "izgovoru" u "širem kontekstu stalnih prijetnji i pritisaka koje vrši vlada".

Zaklada objašnjava da njezina nagrada odaje priznanje osobama koje su "donijele hrabru odluku vođenu vlastitom savješću, bez obzira na osobne ili profesionalne posljedice".

Među prijašnjim dobitnicima nalaze se bivši predsjednici poput George H. W. Bush i Barack Obama, kao i istaknuti političari poput Johna McCaina i Nancy Pelosi te strani državnici poput Volodimira Zelenskog.

Institucija je ove godine odlučila dodijeliti i drugu „Nagradu za hrabrost”, stanovnicima gradova blizanaca Minneapolis i Saint Paul, koji su početkom godine bili središte vladine protuimigracijske operacije. Tijekom tih događaja dvije američke osobe poginule su u intervencijama saveznih snaga reda.

